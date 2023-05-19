Шоколатьє Руслан Громаковський: «Смак білого шоколаду з гречаним чаєм — це просто фантастика»

Одеський шоколатьє Руслан Громаковський, який у 2019 році отримав звання кращого кондитера року у Національному чемпіонаті України з кондитерського мистецтва, створює веганські шоколадні цукерки та різноманітні десерти без рафінованого цукру. А ще відкриває для гурманів нові смаки шоколаду.

Його роботи відомі не тільки в Україні, але й у різних країнах світу — у США, Великобританії, Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Туреччині…

У інтерв’ю «ФАКТАМ» Руслан Громаковський розповів про особливості веганського шоколаду, цікаві смакові композиції та поділився рецептом кранчів з журавлиною.

«Незвичайні смакові поєднання білого шоколаду з копченою ваніллю та молочного шоколаду з білими грибами»

— У кондитерському світі я вже тринадцять років, — розповідає Руслан Громаковський. — Стажувався у Бельгії та Франції у найкращих майстрів. Моя професія дуже цікава: я несу людям нові смаки та емоції. Наприклад, незвичайні смакові поєднання білого шоколаду з копченою ваніллю, молочного шоколаду з білими грибами, чорного шоколаду з кизилом. Цікаві композиції — білий шоколад із чорним трюфелем або з кавою, лаймом та ваніллю. Я люблю експериментувати та перебуваю у вічному пошуку нових смаків.

Шоколадний горішок виглядає дуже апетитно

— Який з них ваш улюблений?

— Смак білого шоколаду з гречаним чаєм — це просто фантастика! Він нагадує іриску з вівсяним печивом. Варто спробувати і шоколад з чаєм ройбуш.

— Цікаво.

— Головне ж те, що я створюю екологічно чисті веганські солодощі, що не шкодять здоров’ю. Використовую какао-боби лише найвищої якості. У кожного сорту свій смак. Він може бути горіховим, мати ноти чорносливу…

«Під час стажування у Парижі я був у захопленні від вишуканості десертів»

— У чому особливості веганського шоколаду?

- У його складі немає продуктів тваринного походження. У складі замість коров'ячого молока кокосове, соєве, вівсяне, кеш’ю. Коров'яче молоко перебиває чистоту смаку шоколаду. Рафінований цукор теж впливає на смакові якості шоколаду не кращим чином. Саме тому я його не використовую. Альтернативою може бути, наприклад, кокосовий цукор.

Веганські цукерки, які створює Руслан Громаковський, мають різноманітні смаки. Наприклад, м’ятно-смородиновий, яблучно-карамельний з корицею, фісташково-малиновий

— Ви стажувались у Парижі. Що вас найбільш вразило під час навчання?

- До Парижа на стажування я поїхав після перемоги у чемпіонаті України у 2019 році. Це був неймовірний досвід. У програмі стажування було відвідування відомих кондитерських Парижа. Я був в захопленні від вишуканості десертів. А ще дуже пам’ятним для мене став майстер-клас одного з кращих світових майстрів з виготовлення морозива Дідьє Стефана, який приїжджав з Франції до Києва. Він навчав мистецтву приготування тортів з морозива — наприклад, фундучного та ванільно-грушового. Найскладніше було робити рідкі шари у торті. Але результат перевершував очікування. Баланс смаків був неймовірним!

— Також ви стажувались у Бельгії. Як відомо, бельгійський шоколад — один з найкращих у світі.

— Бельгія вважається законодавицею шоколадної моди. Запам’ятався майстер-клас бельгійського шоколатьє Жана Мартіна, який дав мені чимало важливих професійних знань. Майстер-клас проходив на заводі по виробництву шоколаду. Його аромат відчувався у кілометрі від мануфактури.

— Поділитесь з читачами простим рецептом шоколадного десерту?

— Із задоволенням. Шоколадні кранчі з журавлиною — це дуже смачно! Варто спробувати приготувати. Рецепт розрахований на отримання близько двадцяти кранчів.

Шоколадні кранчі з журавлиною легко приготувати в домашніх умовах

Шоколадні кранчі з журавлиною Молочний шоколад — 100 г

Мигдальні пластівці або подрібнений мигдаль—50 г

Подрібнене печиво (або вафельна крихта) -30г

Сушена журавлина -30 г Поєднати мигдаль, подрібнене печиво (вафельну крихту) та журавлину. Половину шоколаду розігріти в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додати в розтоплений шоколад залишки твердого шоколаду і змішати. Готовий шоколад з’єднати із сухою частиною. Викласти за допомогою чайної ложки маленькі гірки. Готові кранчі охолодити протягом 15−20 хвилин у холодильнику. Смачного!

«На руці я зробив татуювання з написом: «Шоколад тече у моїй крові»

— Що вас зазвичай надихає у творчості?

— Моя муза -- дружина. За вечерею ми любимо обговорювати цікаві смакові поєднання шоколаду. Наступного дня я приходжу на роботу з палаючими очима і починаю експериментувати.

Руслан Громаковський: «Я люблю експериментувати та перебуваю у вічному пошуку нових смаків»

— За що любите свою професію?

— За багатогранність. З шоколаду можна зробити практично все: морозиво, мус, цукерку, крем, глазур, ганаш… Будь-яку скульптуру можна створити, навіть будинок побудувати. Саме тому я зробив на руці татуювання з написом: «Шоколад тече у моїй крові».

— Над чим працюєте зараз?

— Над веганським зефіром. Приготувати зефір без яєць — це не так вже і просто. Мій улюблений зефір із екзотичним фруктом юзу та яблуком — у чорному шоколаді.

— Який шоколад мрієте створити?

— Хочу зробити шоколад із соком пророслої пшениці. Ймовірно, в ньому будуть ноти свіжоскошеної трави. Думаю, такий шоколад буде чудово поєднуватися з авокадо. Також планую експериментувати з екзотичними фруктами та прянощами. Хочу попрацювати зі свіжим бергамотом.

Раніше «ФАКТИ» писали про гастросимвол столиці — київське сухе варення, який відтворив підприємець Ярослав Семенець.

Фото з альбому Руслана Громаковського

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