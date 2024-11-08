«Владний безпрєдел»: учасниця Революції гідності, яка воює на фронті, розповіла про рішення суду на користь засновника партії медведчука

Журналістка, а нині військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Чорновіл опублікувала у соцмережі допис, в якому скаржиться на те, що гроші з її «бойових» відраховують на користь «слуги народу» Олександра Качури.

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Раніше Бориспільський районний суд Київської області задовольнив позов Качури до колишньої нардепки Тетяни Чорновол у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.

Йшлося про те, що Чорновіл опублікувала фото Качури з символікою «Українського вибору», яке було на сайті організації Віктора Медведчука.

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«Качура „вкрав“ мої бойові користуючись службовим становищем — прилежністю до партії моновлади, скориставшись владними шантажем, примусом і корупцією. Суть справи наступна: я оприлюднила інформацію з офіційних реєстрів, що Качура засновник партії Медведчука. Згодом, це було підтверджене офіційними листами з мінюсту», — пише обурена Чорновіл.

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Жінка також зазначає, що справа не лише в Качурі, а й у владні, до якої належить цей народний обранець. Вона звертається до громадськості щодо розголосу й вказує на несправедливість — вона жінка й третій рік на війні, на яку не йдуть здорові чоловіки. Вона захищає країну, поки такі, як Качура, живуть мирним життям.

«Я прошу допомоги громадськості, максимального розголосу з вимогами вибачення від „зеленої влади“. Це абсолютне зло мусить бути покаране. Молодий здоровий бичара Качура, вихованець Медведчука протирає штанці у Верховній Раді, отримує плюшки в АП, ходить з дружиною по ресторанах, бавить діток, розважається по закордонах та стягує бойові з жінки, яка його депутатство і сите життя третій рік захищає на фронті, в якої на війні загинув чоловік, і яка не бачить своїх дітей», — зазначає Чорновіл.

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Щодо Бориспільського суду, який задовольнив позов Качури, то захисниця впевнена, що судді ухвалили свідомо неправове рішення.

«Від „зелених“ вимагаю відшкодування моральної шкоди — 500 FPV-дронів», — додала Чорновіл.

Олександр Качура — колишній адвокат партії «Слуга народу» та студії «Квартал 95», кандидат юридичних наук. Нині є заступником голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Нагадаємо, військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Чорновіл на початку великої війни била ворога з вітчизняною «Стугною». Потім вона опанувала керування FPV-дронами. Дрони Чорновіл також купує за свої «бойові».

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