«Все, що залишається — це з посмішкою йти у бій»: Тетяна Чорновіл з розпачем про те, що під Бахмутом в м’ясорубці артилерії гинуть найпрофесійніші воїни ЗСУ

Народний депутат VIII скликання, а нині лейтенант Бригади Богуна Тетяна Чорновол повідомила про загибель на фронті побратима Олега Собченка.

«Я давно нічого не писала, бо в мене загинув друг… Особливий друг — Олег Собченко. Ми стільки всього пройшли разом, і так багато окремо. Ми навіть не поговорили востаннє, а нам так треба було… Я чомусь була впевнена, що війна, ще зведе нас докупи в якійсь посадці і ми зможемо вилити душу. Поговорити… Інколи в житті найважливіше просто поговорити з другом», — пише Тетяна у Facebook.

«Я би подякувала йому за ті ракети для Стугни, що він мені передав під Лютежем, я би показала, що вони поцілили…

Коли я їх забирала, ми бачилися останній раз, це був десь п'ятий — сьомий день війни, але поговорити ми не встигли, прилетіли орківські вертольоти. Ми подивилися один одному у вічі посміхнулися і розбіглися… Назавжди.

Останніми днями я сиділа в засаді намагалася підстрелити за тебе, Олеже, танк. І то не вийшло, пробач, друже. Мої хлопці підстрелили камаз з орками. Це звісно мало, але це за тебе.

Мені давно до всього байдуже. Війна вчить закриватися і жити одним днем. Але я не можу бути байдужа до твоєї смерті. Бо це поза людськими можливостями бути байдужою до смерті друга — стільки спогадів пролітає перед очима.

Тому я дещо скажу, що раніше би не сказала. Досить часто на війні, я відчуваю себе просто гладіатором римського Колізею. Моя справа виходити на арену і битися, моє майбутнє не далі одного дня, або я вб'ю або загину. І ставлення до мене, як до гладіатора- витратний матеріал. І все що мені залишається це бути щасливою в той день, що у мене є і з посмішкою йти у бій. І це вдається, і радості багато. І нормально сприймається наступне: як одного разу сказало командування моєму сержанту: «Дивись бережи Стугну, іншого сержанта ми знайдемо, а іншу Стугну — ні». Хіба що це навчило мене бути хитрою і підкоректовувати смертельні накази. Я не раз викручувалася: «Ви готові втратити Стугну? Ні? Тоді давайте зробимо так, так і так». До чого це я… А до того, що ми, ЗСУ, вже звикли бути просто гладіаторами. А це не правильно. Це неправильна тактика і стратегія, коли найпрофесійніші воїни ЗСУ під Бахмутом гинуть в м'ясорубці артилерії. Так як загинув Собченко. Винахідливий, сміливий, жартівливий і відповідальний. Це не правильно, коли у супер бійця Олега було вкрай мало шансів вижити, як пише Ігор Луценко (що був з ним поряд), зважаючи на щільність вогню арти — щодня.

А крім Олега, там ще стільки моїх друзів… з Києва, з Кривого рогу… Я не там, мені просто пощастило бути не там, гладіатори не вибирають, і не обговорюють накази, мені важко судити, що там, але я переконана, що щось не т. е. Так не повинно бути це якась хибна тактика і стратегія. Хай ми гладіатори, хай у нас вже поведінка, рефлекси і щастя гладіаторів… Ми готові. Але хіба є сенс так масово нас витрачати. Невже не можна, зайняти тактично зручну лінію оборони? Тому що, ні, кроку назад?

Добре, а хто би мені, ще сказав, де потім взяти гладіаторів, коли не стане тих, хто пішли в першій хвилі. Таких, що вижили в перші дні, отримали досвід, навчилися вбивати і виживати бути впевненими і веселими козаками. Де ще таких взяти? Навіщо витрачати таких під щільними обстрілами арти? Тим паче, що ми не в Колізеї, за спиною Олега була Україна. За спиною, тих, хто ще живий- Україна.

На фото, ми, юні мрійники- на Майдані…

В пам'ять Олега, я пізніше напишу свої спогади про Олега і Майдан", — обіцяє боєць ЗСУ Чорновіл.

Фото з архіву автора

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