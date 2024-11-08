Генерал ЗСУ Дмитро Марченко, який боронив Миколаїв, звільнився зі служби

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення, звільняється зі служби. Зараз він проходить необхідне лікування.

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Про це сам Марченко написав на сторінці у Facebook.



«Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування», — написав він у соцмережі.

«Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», — йдеться в його дописі.

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Крім того, він повідомив, що створив благодійний Фонд Дмитра Марченка «Marchenko Foundation».

«Попереду в нас ще довгий шлях боротьби за Україну і я продовжую робити все, що в моїх силах, і, навіть, більше задля перемоги! Тому не зупиняюся на своєму шляху до перемоги. Долучайтеся до наших проєктів і разом ми зробимо нашу армію сильніше», — додав Марченко.

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У коментарях під дописом генерала читачі бажають йому одужання і міцного здоров'я у подальші роки.

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Дмитро Марченко народився 25 лютого 1978 року в місті Вознесенську на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після закінчення школи мріяв вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити, відтак до українського війська потрапив після строкової служби.

У 1996 році був направлений для проходження військової служби в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисараї. Там дослужився до звання «сержант». Потім все ж вступив на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, після закінчення якого був розподілений у 79-ту десантну бригаду.

Учасник війни на сході України. Перебував у лавах «кіборгів», воював за Донецький аеропорт. В березні 2014-го отримав військове звання «майор» і посаду командира батальйону.

Колишній начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. 3 травня 2019 року отримав звання генерал-майора. Українські ЗМІ характеризували Марченка як «одного з головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил».

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну до 6 квітня, успішно керував обороною Миколаєва. Наприкінці липня 2022 року Марченко повернувся у Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.

Нагадаємо, раніше генерал-майор Дмитро Марченко розповів про важку ситуацію на фронті, через яку, можливо, і погіршився стан його здоров'я.

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