Один раз підгодуйте цим смородину у листопаді — і влітку збиратимете врожай відрами

Збільшити врожай смородини наступного сезону може не тільки обрізання старих гілок після збирання ягід, а й осіннє підживлення.

Рецептом одного з таких засобів, які рекомендують вносити під кущі у листопаді, ділиться профільний канал «Идеи для дачи и дому».

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Для нього потрібно змішати три кілограми доломітового борошна, 10 г борної кислоти і одну столову ложку мідного купоросу. Інгредієнти перемішують і вносять засіб у приствольні круги смородини. Після цього землю поливають і рихлять, а кущі мульчують — найкраще перегноєм, а не соломою. Перегной взимку забезпечить захист коренів, а навесні стане першим добривом.

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Кальцій і магній, що міститься в підживленні, дозволить кущам добре перенести зиму. Потрібен рослині й калій, який допомагає формуванню бруньок та стійкій зимівлі. Важливо пам'ятати, що у першій половині листопада кущам потрібен добрий полив.

Про інші підживлення для смородини, які потрібно вносити восени, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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