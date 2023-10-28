Підживлення чорної смородини у листопаді: зробіть його обов’язково, щоб рослина добре перезимувала

Досвідчені дачники знають, що восени на них в саду чекає багато роботи, і одна з них — підготувати садові культури до зимівлі. Особлива увага при цьому приділяється смородині, пише uazmi.org.

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Наприкінці жовтня або на початку листопада рослину важливо правильно підживити, вносячи компост, курячий гній, підживлення фосфорними добривами, азотні добрива, калійні добрива. Набравшись сил, вони легко перенесуть примхи зимової погоди і в наступному році дадуть добрий врожай.

Спочатку внесіть фосфорні добрива. Якщо кущам менш як три роки, то цього можна не робити.

Але більш старшим рослинам підживлення дуже необхідне, тому Їх потрібно підживлювати органічними добривами — курячим послідом та перегноєм.

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Перегній вносять двічі, 1 — середина жовтня, 2 — через три тижні у листопаді. Для однієї рослини потрібно 5 кг перегною, також додайте до цього добрива 15 грамів калію та 50 грамів суперфосфату. Добрива вносьте разом з поливом, щоб не обпекти коріння.

На відро курячого посліду додайте 8 л води. Через 14 днів внесіть 35 грамів калію на одну рослину, а вже у листопаді — 100 грамів суперфосфату.

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Можна вибрати фосфоритне борошно. У такому разі кількість засобу збільшуємо на десять грамів.

Але не тільки у фосфорі відчуває потребу смородина: важливо не забувати про калій.

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Як правило, перевага віддається калімагнезії: на одну рослину можна брати всього двадцять грамів препарату.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим в кінці жовтня краще підживлювати ґрунт, аби не нашкодити майбутньому врожаю.

Фото: Pixabay

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