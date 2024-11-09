Окупанти третю ніч поспіль «кошмарять» Одесу: ударами дронів пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки (фото, відео)

У ніч проти суботи, 9 листопада, росіяни знов «шахедами» завдали удару по Одесі — в епіцентрі атаки перебувала житлова забудова.

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Як повідомляють в міськраді, пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі. Також пошкоджень зазнали адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси.

Фото міськради Одеси

Фото міськради Одеси

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За словами в. о. одеського міського голови Олександра Філатова, зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА.

Фото міськради Одеси

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Фото міськради Одеси

Наразі про постраждалих не повідомляється. Місцеві пабліки пишуть, що постраждав житловий комплекс «Сьоме небо», де квартири здаються з ремонтом, вбудованою кухнею і технікою.

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Там розташовані не лише житлові будинки, але й дитячі та спортивні майданчики, сквери, магазинами та кафе, клініка…

В командуванні Повітряними силами ЗСУ зазначали, що Одещина була епіцентром атаки ударними БпЛА. Загалом росіяни (з 21:00 8 листопада) запустили по Україні 51 «шахед» та БпЛА невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла (рф).

Станом на 08:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Також ворог завдавав ударів КАБами по Харкову, який щодня знаходиться під ворожими атаками.

Мер Ігор Терехов вночі повідомляв, що приліт був на перетині двох районів міста, росіяни поцілили у дорожнє покриття — є певні пошкодження цивільної інфраструктури.

«Прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу, та мережа вуличного освітлення. Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет», — зазначив він.

А на Сумщині повідомляють про п'ятьох поранених внаслідок авіаудару противника. За інформацією депутата міськради Сум Ігоря Кальченка, в Краснопільській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), а також атаку КАБ (1 вибух).

Внаслідок авіаудару пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 приватні автомобілі.

Нагадаємо, що днями потужної атаки з повітря зазнали Київ та Київщина. В столиці були пошкоджені житлові багатоповерхові та приватні будинки, медичний заклад та автівки. Наслідки атаки противника ліквідовували у шести районах.

Фото міськради Одеси

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