41.13 / 41.59 44.37 / 45.03
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Терорист-смертник убив понад 20 людей на залізничній станції: момент потрапив на відео

12:44 9 листопада 2024
Вибух у Белуджистані

В Пакистані, де цієї осені розбився гелікоптер з пасажирами та російськими пілотами, на залізниці стався теракт — спрацював вибуховий пристрій.

Як повідомляє AFP News Agency, наразі відомо про 25 загиблих, серед яких 14 військових. Поранено близько 50 людей. Це сталося в провінції Белуджистан, відповідальність за теракт взяли на себе місцеві сепаратисти, які виступають за незалежність регіону.

Фото https://www.aa.com.tr

РЕКЛАМА

Агенція «Анадолу» повідомляє, що терорист-смертник підірвав себе біля каси на вокзалі міста Кветта

Місцева влада не виключає, що жертв теракту може бути більше, адже є постраждалі, які знаходяться у важкому стані.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Журналісти зазначають, що в Білуджистані добитися відокремлення від Пакистану та переходу провінції під управляння белуджей намагається АВБ («Армія визволення Белуджистану».

Фото https://www.aa.com.tr

Підкреслюється, що сепаратисти влаштовують напади на силовиків, на цивільних осіб, які приїжджають на роботу в Белуджистан, а також на компанії, що ведуть у регіоні бізнес.

Нагадаємо, що про небезпеку терактів попереджають і спецслужби європейських країн. Так, нещодавно у Великобританії на складі DHL вибухнула одна з бандеролей. Подібний випадок був і у Німеччині, коли загорілася посилка на об'єкті DHL в Лейпцигу. Слідчі шукають зв'язок між цими двома подіями.

Фото https://www.aa.com.tr

302

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак та гроші

Терезам — гармонія у грошових надходженнях, Стрільцям — ідеї щодо заробітку, а Левам — плідна співпраця з партнерами: фінансовий гороскоп на 9 листопада

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

Макс Гордєєв

Рибам — «Туз Пентаклів», Дівам — «Імператор», а Водоліям — «Зірка»: Макс Гордєєв представив Таро-прогноз на наступний тиждень

Єврейський цвинтар в Бродах

Поліція встановлює учасників «напівголої» фотосесії на єврейському цвинтарі на Львівщині (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту