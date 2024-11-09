Терорист-смертник убив понад 20 людей на залізничній станції: момент потрапив на відео

В Пакистані, де цієї осені розбився гелікоптер з пасажирами та російськими пілотами, на залізниці стався теракт — спрацював вибуховий пристрій.

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Як повідомляє AFP News Agency, наразі відомо про 25 загиблих, серед яких 14 військових. Поранено близько 50 людей. Це сталося в провінції Белуджистан, відповідальність за теракт взяли на себе місцеві сепаратисти, які виступають за незалежність регіону.

Фото https://www.aa.com.tr

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Агенція «Анадолу» повідомляє, що терорист-смертник підірвав себе біля каси на вокзалі міста Кветта

Місцева влада не виключає, що жертв теракту може бути більше, адже є постраждалі, які знаходяться у важкому стані.

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Журналісти зазначають, що в Білуджистані добитися відокремлення від Пакистану та переходу провінції під управляння белуджей намагається АВБ («Армія визволення Белуджистану».

Фото https://www.aa.com.tr

Підкреслюється, що сепаратисти влаштовують напади на силовиків, на цивільних осіб, які приїжджають на роботу в Белуджистан, а також на компанії, що ведуть у регіоні бізнес.

Нагадаємо, що про небезпеку терактів попереджають і спецслужби європейських країн. Так, нещодавно у Великобританії на складі DHL вибухнула одна з бандеролей. Подібний випадок був і у Німеччині, коли загорілася посилка на об'єкті DHL в Лейпцигу. Слідчі шукають зв'язок між цими двома подіями.

Фото https://www.aa.com.tr

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