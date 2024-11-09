Поліція встановлює учасників «напівголої» фотосесії на єврейському цвинтарі на Львівщині (фото)

На Львівщині, де нещодавно вандали сплюндрували могили військових на Личаківському цвинтарі у Львові, розгорівся новий скандал, пов'язаний із кладовищем. На цей раз у Бродах, де розташоване одне з найбільших єврейських кладовищ.

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В ГУНП в Львівській області повідомили, що під час моніторингу соціальних мереж побачили дописи щодо «фотосесії на могилах». Цей факт був зареєстрований, розпочалася перевірка.

Пізніше з'ясувалося, що ці фотографії були зроблені чотири року тому на Геловін, але публікація про неї з'явилася лише днями. Про це, а також про те, що учасники фотосесії вже встановлені, повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

«З учасниками фотосесії проведена профілактична робота, молоді люди визнали свою помилку та принесли вибачення. Обʼєднана єврейська община України наголошує на важливості шанобливого ставлення до поховань. Правоохоронці закликають не розповсюджувати неперевірені інформаційні матеріали, оскільки в нинішніх реаліях це може бути частиною російського інформаційного впливу», — зазначили в організації.

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Нагадаємо, що в Києві поліція встановила жінку, яка споплюжила могили захисників України на Аскольдовій могилі — Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

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Фото з Вікіпедії

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