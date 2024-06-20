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Зірвала таблички, розбила лампадки: осквернителька могил «Да Вінчі» та «Джуса» потрапила до об'єктиву камери (фото)

12:23 20 червня 2024
Жінка на кладовищі

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом наруги над могилами захисників України — Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

«20 червня зранку на Аскольдовій могилі в місті Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла с позивним „Да Вінчі“, Андрія Пильщикова з позивним „Джус“, а також Павла Петриченка. На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України», — зазначили в прокуратурі та показали скріншот (головне фото) з камер спостереження, які зафіксували акт вандалізму.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

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Фото прокуратури

Правоохоронці здійснюють оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки.

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За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що один з наймолодших Героїв України, доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі» загинув під Бахмутом у березні 2023 року. Андрій Пільщиков — у серпні 2023 року, коли у небі Житомирщини зіткнулися два літаки. А Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув на фронті навесні 2024 року.

Фото прокуратури

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