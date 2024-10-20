У Львові невідомі сплюндрували могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)

Влітку цього року в Києві 60-річна жінка зірвала таблички та розбила лампадки на могилах загиблих героїв — «Да Вінчі» та «Джуса», а у ніч проти 20 жовтня у Львові також було вчинено акт вандалізну на Личаківському цвинтарі.

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За інформацією депутата Львівської міськради Євгена Бойка, близько 02:42 вандали здійснили наругу на могилах загиблих на полі почесних поховань.

«Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні — негідники понесуть покарання», — зазначив він та додав, що були пошкоджені 23 могили, з яких 17 — могили Героїв російсько-української війни, 3 — політвʼязнів, 2 — волонтерів.

На своїй сторінці у соцмережах депутат виклав кілька фотографій, показавши наслідки дій вандалів.

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Фото Євгена Бойка

Фото Євгена Бойка

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Фото Євгена Бойка

Фото Євгена Бойка

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Видання ZAXID.NET публікує фрагмент відеозапису з однієї з камер, яка зафіксувала на цвинтарі людину у світлій куртці — вона ходить поміж могил і розкидає те речі, які на них стояли.

В поліції Львівщини повідомили, що отримали інформацію щодо випадку вандалізму на цвитнарі та встановлюють зловмисників

«На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників. Вирішується питання правової кваліфікації події», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Галицький районний суд Львова виніс вирок курсанту, який за дві тисячі гривень погодився осквернити пам’ятник Степану Бандері, обливши його червоною фарбою.

А на Черкащині правоохоронці встановили особи двох 14-річних підлітків, які вчинили наругу над могилою загиблого військового заради «відосіка» в «Тік-Ток».

Фото Євгена Бойка

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