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Україна

Не території, а мир: у Трампа пропонують Україні забути про Крим

18:25 9 листопада 2024
Дональд Трамп

Старший радник обраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація у Вашингтоні буде зосереджена саме на досягненні миру в Україні, а не на поверненні усіх окупованих територій, пише BBC.

Він заявив, що нова влада США звернеться до президента України Володимира Зеленського, аби той надав свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього. Криму більше немає», — сказав Ланза.

Він додав, що якщо для Зеленського пріоритетом і є повернення окупованого Криму та «змусити американських солдатів воювати, щоб його повернути», то українці будуть «самі по собі».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, кого бачить новообраний президент США на ключових посадах в своїй адміністрації. Також Трамп пообіцяв, що під час його каденції не буде жодної війни.

Фото ілюстративне: Офіс президента України

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