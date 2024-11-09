Не території, а мир: у Трампа пропонують Україні забути про Крим

Старший радник обраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація у Вашингтоні буде зосереджена саме на досягненні миру в Україні, а не на поверненні усіх окупованих територій, пише BBC.

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Він заявив, що нова влада США звернеться до президента України Володимира Зеленського, аби той надав свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що він несерйозно ставиться до цього. Криму більше немає», — сказав Ланза.

Він додав, що якщо для Зеленського пріоритетом і є повернення окупованого Криму та «змусити американських солдатів воювати, щоб його повернути», то українці будуть «самі по собі».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, кого бачить новообраний президент США на ключових посадах в своїй адміністрації. Також Трамп пообіцяв, що під час його каденції не буде жодної війни.

Фото ілюстративне: Офіс президента України

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