Україна виплатить адвокату екснардепа Онищенка 15 000 євро компенсації за порушення прав з боку НАБУ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв рішення на користь Олександра Сергієнка, адвоката колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

ВІДЕО ДНЯ

«Суд визнав численні помилки та порушення прав адвокатів з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на етапі досудового розслідування», — повідомив адвокат Костянтин Глоба, який веде справу Онищенка в ЄСПЛ.

Зокрема, ЄСПЛ дійшов висновку, що Сергієнко зазнав жорстокого поводження, яке було класифіковане як нелюдське та таке, що принижує гідність.

Крім того, суд встановив, що розслідування за фактом жорстокого поводження із заявником не відповідало вимогам незалежності. Розслідування проводилося тим самим органом, який був безпосередньо залучений до інциденту, — НАБУ, що порушує принцип незалежності розслідування.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Олександр Сергієнко є одним з фігурантів справи, пов’язаної з масштабним розслідуванням НАБУ щодо махінацій з газом державної компанії «Укргазвидобування».

За даними слідства, підозрювані, включно із Сергієнком, брали участь у отриманні газу за угодою про спільну діяльність, що було кваліфіковано як розкрадання та підробка документів.

РЕКЛАМА

Під час затримання Сергієнко отримав травми — забої грудної клітки, рук та носа, що було зафіксовано під час його прибуття до слідчого ізолятора. Наступного дня суд постановив провести розслідування за фактом цих травм. Сергієнко також подав скаргу до прокуратури міста Київ.

У результаті цих скарг та за вказівкою прокуратури НАБУ розпочало кримінальне розслідування, однак у березні 2017 року його було припинено на підставі відсутності складу злочину.

РЕКЛАМА

Сергієнко спробував оскаржити це рішення, але суд відхилив його скаргу через порушення строків подачі апеляції.

ЄСПЛ, розглянувши справу, встановив, що права Сергієнка все ж таки були порушені, і зобов’язав Україну виплатити йому компенсацію в розмірі 15 000 євро.

«Це рішення може серйозно вдарити по всій „газовій справі“, що ведеться проти екс-нардепа. З огляду на те, що рішенням ЄСПЛ встановлені грубі порушення детективів на етапі досудового розслідування, а також численні зловживання та порушення прав як фігурантів, так і адвокатів», — повідомив адвокат Олександр Тананакін, який веде справу екс-нардепа в суді.

Крім того, адвокат Олексій Шевчук, який веде процеси щодо захисту честі та гідності екс-нардепа Онищенка в суді, зазначив, що це рішення є ключовим для більшості репутаційних судових спорів, де намагалися зганьбити Олександра Онищенка.

«Наявність такого рішення ЄСПЛ вже говорить про наявність величезної групи порушень у самій справі, політичної вмотивованості щодо Онищенка, подальшого процесуального провалу справи. Очевидно, що це перший сигнал: „справа сформована умисно з грубими порушеннями як прав людини, так і кримінального процесу в цілому“. Ми попереджали: бити клієнтів, тримати їх силою, ламати „суддів через коліно“ — у майбутньому зіграє злий жарт з антикорупціонерами. Це сталося», — заявив Шевчук.

Ілюстративне зображення з Pixabay

193

Читайте нас у Facebook