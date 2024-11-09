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Шоу-бізнес

«Психотерапевт витягла мене з дна»: Злата Огнєвіч відверто розповіла про тяжкий розрив стосунків із переможцем «Холостячки»

21:20 9 листопада 2024
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч на проекті ЯРОСЛАВСЬКИЙ Тестує висловилася про свою участь у шоу «Холостячка» та як вона вплинуло на неї.

«Якщо говорити про технічний бік процесу, то це дуже важко. Це реаліті дало витривалість, я тепер нічого не боюся після цих графіків, дуже складних. У душевному плані цей проєкт, крім розбитого серця, приніс мені все одно кохання», — сказала Огнєвіч.

Вона тяжко переживала розлучення. Їй доводилося навіть відвідувати психотерапевта.

«Я по-справжньому закохалася. Він прийшов до мене після півтора місяця стосунків і сказав, що він таки мене не любить, і для нього це був обман насправді. І, мабуть, він мене й не любив. Він просто піддався загальній атмосфері. Для мене це було дуже тяжко. Я пішла до психотерапевта, і вона мене витягла з дна фактично», — розповіла артистка.

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Як писали «ФАКТІ», нещодавно Злата Огнєвіч несподівано зізналася, що досі спілкується з одним із фіналістів романтичного шоу. Іншим фіналістом проекту, який змагався за кохання співачки, був львів'янин Дмитро Шевченко, і саме з ним Злата спілкується дотепер.

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