Влетіла майже на 700 тисяч гривень: Злата Огнєвіч розповіла, як пандемія увігнала її в борги

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно вразила відвертим зізнанням, розповіла про величезні борги через пандемію. Артистка поділилася, що тоді в неї був запланований тур, але через карантинні обмеження усі виступи були скасовані, але контракти з підрядниками ніхто не скасовував. Тож гроші довелося віддавати. За словами Злати, це було майже 700 тисяч гривень.

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«Коли почалася пандемія, склалося так, що я була винна 17 тис. дол. (приблизно 666 тис. грн.). Для мене це величезна сума. Може, зраза скажуть, що артисти мільярдери, але ні, для мене це була сума надвелика. І виплачувала її два роки й працювала. У мене був концертний тур й інша його частина мала початися, коли почався коронавірус. І частково були майданчики проплачені, частково слід було за контрактами виплати здійснювати… І так сталося, що через цей тур я влетіла в 17 тисяч доларів», — розповіла Огнєвіч в програмі «Люкс ФМ».

Щоб розрахуватися з боргами, співачка працювала два роки, навіть продала особисті коштовні речі. Злата каже, їй було нестерпно жити з думками про борги, тож хотіла якомога швидше закрити це питання.

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«Я не могла жити з думкою, що я щось комусь винна. Я щось продала з коштовностей своїх, прикрас, щось напрацювала і віддала, щось позичила, а потім борг цей віддала», — поділилася співачка.

Зараз концертна діяльність відновилася, що приносить артистці кошти, частину з яких вона віддає на благочинність та донати. Також вона отримує роялті від прослуховування її пісень на різних платформах. Каже, що отримує понад три тисячі доларів щоквартально.

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Нещодавно Злата Огнєвіч та інші українські артисти стали жертвою шахрая — організатора концертів, який втік з грошима. Від його дій постраждали також гурт «Скай» та Руслана, яка була змушена перенести своє повернення на велику сцену.

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Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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