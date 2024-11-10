В російському Брянську вночі пролунали вибухи й сталася пожежа: дрони атакували військову частину

В ніч на 10 листопада, поки українська ППО відбивала атаку ворога, в росії теж лунали вибухи. У Брянську через повітряну атаку працювала ППО.

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Після цього в деяких районах міста сталися пожежі, а під удар дронів могла потрапити військова частина.

Про це повідомив «губернатор» області Олександр Богомаз.

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Російський чиновник розповів, що нібито засобами ППО близько пів на п'яту ранку збито 15 БПЛА у небі над регіоном. При цьому брянський губернатор запевнив, що "постраждалих та руйнувань немає".

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Разом з тим у місцевих Telegram-каналах стали з'являтися числені кадри з пожежею, та лунали повідомлення, що ціллю повітряної атаки могла бути місцева військова частина.

І от вже ближче до сьомої години ранку губернатор Брянської області підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що "внаслідок атаки безпілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель".

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"Усі оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється", - додав російський чиновник.

Між тим російські медіа та OSTIN-аналітики пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення зс рф. Втім, ця інформація не підтверджена.



Зазначимо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 жовтня у Брянській області пролунали вибухи, а в мережі писали про пожежу з детонацією. При цьому губернатор регіону заявив про атаку дронів.

Як розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ) з боєприпасами КНДР та авіабомбами.

Крім того, вночі та вранці неспокійно було й у Московській області рф. За ранок над Москвою мешканці бачили 5 ударних дронів. Мер Москви Собянін заявив, що в ніч на 10 листопада у міських округах Раменки, Домодєдово та Коломна загалом збили 17 українських дронів. Руйнувань та постраждалих немає.

Повідомляється, що на прийом та відправлення рейсів досі закриті московські аеропорти Домодєдово, Внуково та Жуковський.

Нагадаємо, за даними української розвідки, наприкінці жовтня в росії ліквідовано начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка базується на аеродромі «Шайківка». Ця ескадрилья має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3, які постійно скидають на Україну ракети та бомби.

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