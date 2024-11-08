Розпад коаліції не вплине: у Німеччині заявили, що підтримка України у 2025 році не зупиниться

Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це повідомили Reuters джерела з бюджетного комітету.

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За їхніми словами, ці кошти здебільшого є цільовими асигнуваннями й тому можуть бути виділені в рамках тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не буде ухвалений.

Німецька допомога Україні була скорочена до 4 мільярдів євро у 2025 році з близько 8 мільярдів євро у 2024 році, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік.

Уряд країни сподівався, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів США з надходжень від заморожених російських активів, схвалених Групою семи (G7) промислово розвинених країн.

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Однак повернення республіканця Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння в Європі, що підтримка Києва з боку США може зменшитися. Коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Трампа стала очевидною. Канцлер Олаф Шольц звільнив свого міністра фінансів Крістіана Лінднера.

За словами аналітика Danske Bank Руне Тиге Йохансена, розпад уряду збільшує невизначеність щодо бюджету на 2025 рік.

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«Однак Німеччина не зіткнеться із закриттям уряду, як у США, оскільки буде введено тимчасове управління бюджетом», — сказав він.

Урядові джерела повідомили, що Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на 3 мільярди євро — до 15 мільярдів євро, і профінансувати його за рахунок призупинення дії боргового гальма — закону, який обмежує запозичення. Лінднер повідомив, що канцлер намагався силою змусити його порушити ліміт витрат, але міністр відмовився підтримати.

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«Особливо сьогодні, через день після такої важливої події, як вибори в США, такий егоїзм абсолютно незрозумілий», — сказав на це Шольц.

Попри готовність до фінансової підтримки України, Олаф Шольц відкинув ключові пункти Плану перемоги Зеленського.

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