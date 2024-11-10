Ворог вночі атакував Україну рекордною кількістю дронів: як відпрацювала ППО

В ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну 145 безпілотниками. Ударні дрони ворог запускав зі своєї території та окупованого Криму, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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«У ніч на 10 листопада противник атакував рекордною кількістю БПЛА. Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей — ударних БПЛА типу „shahed“ та безпілотників невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.

Свої безпілотники-вбивці росія запускала з районів приморсько-ахтарськ, орел, брянськ, мис чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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«Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БПЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях», — зазначили у Повітряних силах.

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Крім того, 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, білорусі та рф.

Нагадаємо, цієї ночі було знищено близько 15 російських безпілотників, які ворог спрямував на Київ. У столиці руйнувань та потерпілих немає. Через атаку окупантів постраждала Одеська область та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

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Як повідомляли «ФАКТИ», неспокійною ніч була й на території ворога. У Брянську дрони атакували військову частину, лунали вибухи й сталася пожежа. Вночі та вранці дрони фіксували й у Московській області рф. На прийом та відправлення рейсів були закриті три московські аеропорти.

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