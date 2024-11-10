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Україна

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження по складах з боєприпасами на Брянщині

11:42 10 листопада 2024
пожежа

В ніч на 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами у Брянській області рф. Внаслідок ударів зафіксували щонайменше 8 вибухів, дві точки займання та ознаки вторинної детонації, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

«Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються», — додали військові.

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За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уражено склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами до РСЗВ, а також КАБами.

Своєю чергою міноборони рф повідомило, що сьогодні вранці над Московською областю збили 34 українські дрони. Влада Підмосков'я заявила, що це найбільша атака на регіон за весь час повномасштабної війни.

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Як повідомляли «ФАКТИ», не так давно біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ з боєприпасами з Північної Кореї та авіабомбами.

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