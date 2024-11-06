Як підібрати шапку до пуховика: деяких нюансів ви точно не знали

Багато хто, напевно, стикався з такою ситуацією: пуховик та шарф підібрані ідеально, а ось шапка до нього чомусь жодна не пасує. Хоч ходи в мороз без головного убору!

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Виявляється, для вибору шапки під пуховик потрібно враховувати чимало нюансів. Насамперед важливий фасон пуховика. Приміром, з короткою курткою-пуховиком будуть доречні шапки з грубою в'язкою або скандинавським візерунком з помпоном. Для довгої моделі «оверсайз» підійде однотонна шапка з широким відворотом. З приталеними пуховиками, які нагадують ошатні сукні, красиво виглядатимуть шапки з декором у вигляді паєток або брошок.

Що стосується кольору шапки, насамперед вона має бути вам до лиця. Крім того, звісно, гармоніювати з кольором пуховика. Під чорний і білий пуховик підійде шапка практично будь-якого кольору, залежно від ваших уподобань і кольору взуття та аксесуарів.

З яскравими пуховиками добре виглядає чорна шапочка або в колір пуховика. Особливе мистецтво — підбирати незвичайні поєднання. Наприклад, з небесно-блакитним пуховиком добре виглядатиме шапка салатового кольору, а з яскраво-синім — лимонного.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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