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Ободок для волосся — тренд осінньо-зимового сезону: як вибрати і з чим поєднувати

22:00 7 листопада 2024
Ободок для волосся

Ободок для волосся, як і мітенки — тренд осінньо-зимового сезону. Цей аксесуар поєднує красу та зручність. Сьогодні його часто можна побачити на показах відомих Будинків моди. Ободок має давню історію. Прикрашати волосся жінки любили за всіх часів.

Ободок може бути вузький і широкий, прикрашений квітами та паєтками або зовсім без декору. Декорувати цей аксесуар можна самостійно, обшивши тканиною основу і додавши, наприклад, намистини, які вам подобаються.

Для офісу найкраще вибрати непомітні варіанти в тон волосся. Для яскравого образу підійдуть кольорові, з принтами чи різноманітним декором. Універсальний обруч у відтінках коричневого. Він підійде майже всім. Важливо вибрати відповідний відтінок.

Поєднувати ободок можна як із сукнями, светрами, так і з брючним костюмом. Останній варіант є ідеальним для офісу. Обруч може бути замшевий або з екошкіри.

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При покупці ободка приміряйте його в магазині. По-перше, він не повинен бути тісний або занадто великий, по-друге, повинен вам личити. Ну і, по-третє, звичайно ж, має вас надихати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вибрати колір модної куртки з екошкіри та з чим її поєднувати .

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Читайте також, як залучити восени до будинку енергію сонця.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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