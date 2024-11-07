Ободок для волосся — тренд осінньо-зимового сезону: як вибрати і з чим поєднувати

Ободок для волосся, як і мітенки — тренд осінньо-зимового сезону. Цей аксесуар поєднує красу та зручність. Сьогодні його часто можна побачити на показах відомих Будинків моди. Ободок має давню історію. Прикрашати волосся жінки любили за всіх часів.

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Ободок може бути вузький і широкий, прикрашений квітами та паєтками або зовсім без декору. Декорувати цей аксесуар можна самостійно, обшивши тканиною основу і додавши, наприклад, намистини, які вам подобаються.

Для офісу найкраще вибрати непомітні варіанти в тон волосся. Для яскравого образу підійдуть кольорові, з принтами чи різноманітним декором. Універсальний обруч у відтінках коричневого. Він підійде майже всім. Важливо вибрати відповідний відтінок.

Поєднувати ободок можна як із сукнями, светрами, так і з брючним костюмом. Останній варіант є ідеальним для офісу. Обруч може бути замшевий або з екошкіри.

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При покупці ободка приміряйте його в магазині. По-перше, він не повинен бути тісний або занадто великий, по-друге, повинен вам личити. Ну і, по-третє, звичайно ж, має вас надихати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вибрати колір модної куртки з екошкіри та з чим її поєднувати .

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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