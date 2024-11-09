Такий аксесуар, як брошка, знову у тренді. Брошка з підвісками має багату історію. Такі прикраси були популярними в епоху бароко і називалися корсажними. Ці брошки трохи нагадують багатоярусні люстри в палацах. Сьогодні ми спостерігаємо ренесанс цього виду прикрас.

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Ними можна доповнити лацкан піджака, лаконічну чорну, синю або зелену сукню або однотонний берет. Бажано, щоб колір каменів у броші перегукувався з кольоровою гамою одягу.

Брошка з підвісками буде доречна як у вечірньому вбранні, так і у повсякденному, якщо правильно вписана в стиль. Ця прикраса самодостатня. Воно відразу привертає увагу. Її не варто комбінувати з кольє чи сережками з підвісками, бо це буде перебір. А ось витончений непомітний браслет такій брошці не завада.

Підвіски в брошки можуть бути знімними, тоді вона перетворюється на прикрасу-трансформер. Такий тип аксесуарів зараз дуже популярний у всьому світі, оскільки це дуже зручно. Маючи одну річ, ви можете носити її по-різному. Важливо не втратити знімні частини. Зберігайте таку брошку в окремій шкатулці або коробочці.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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