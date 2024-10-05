Простий і дешевий лайфхак для чистки духовки: засяє як новенька

Щоб зробити вашу духовку знову як нова, вам не потрібні дорогі препарати. Все, що треба — це таблетка для посудомийної машини, яка чудово впорається з усіма забрудненнями, пише видання Beszamel.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб очистити духовку за допомогою таблетки для посудомийної машини, вам знадобиться кілька аксесуарів — захисні рукавички, губка для миття посуду та паперові рушники. Також варто підготувати велику форму для запікання та окріп. Не забудьте про таблетку порошку для посудомийної машини, яка відіграє тут важливу роль. Вона видалить застарілі пригари та інші плями.

Перед тим, як приступити до миття, бажано протерти піч паперовим рушником, щоб видалити крихти і залишки їжі.

Розігрійте духовку до 200 градусів і вимкніть її. Налийте у форму для запікання окропу і покладіть в неї таблетку для посудомийної машини. Поставте форму з розчиненою в окропі таблеткою в духовку.

РЕКЛАМА

Закрийте духовку і почекайте 2 години. Вийміть форму і за допомогою губки для миття посуду та паперових рушників видаліть бруд зі стінок, решітки й дверцят.

Якщо духова шафа дуже забруднена, ви можете почистити її вручну. Тут також стане в нагоді таблетка для посудомийної машини. Занурте таблетку в теплу воду і зачекайте деякий час, а потім круговими рухами нею відчистіть стійкий бруд. Коли таблетка висохне, знову занурте її у воду і продовжуйте видаляти бруд з духовки. Залишки порошку можна видалити паперовими рушниками. Таким же чином можна відмити дверцята і решітку.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували ефективні способи почистити пригорілу каструлю. А також розповідали, як повернути блиск металічним деталям на кухні за допомогою дешевого домашнього засобу.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook