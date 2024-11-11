Почувається самотнім: відомий співак відверто розповів про свій стан

Популярний співак, колишній лідер гурту «Корупція» Міша Крупін відверто розповів про те, що зараз відчуває. Відомо, що співак живе у Харкові та став добровольцем. Про свої почуття Крупін написав на сторінці у соціальній мережі. За словами артиста, він почувається самотнім.

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«Іноді відчуваю себе самотньо, навіть коли поруч близькі люди, — написав Міша під власною світлиною. - Наодинці зі своєю шизою ми класно проводимо час».

Підписники артиста відреагували на зізнання у коментарях, зазначивши, що переживати такий стан цілком нормально.

«Коли мені стає дуже сумно і хочеться додому — я включаю твої пісні і слухаю їх на повторі, — поділилися спогадами. — Потім по 20-му колу розповідаю київським, як ми тусили під твої пісні в клубах (Радмір/Місто/Плазма) і як це було круто. Після цього ці люди йдуть зі мною на ВДНГ на твій концерт і кажуть: так він дійсно дуже прикольний. Так шо, Міша, ми тебе любимо і, коли ти наодинці зі своєю шизою, — знай, наша шиза поруч з твоєю».

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«Це означає, що ви здоровий», — впевнені у коментарях.

«Як і всі ми, Міша, як і всі ми…» — підтримали артиста.

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«Міша, таке буває, та не тільки с тобою! - зізналися підписники. — Але іноді думаю на користь, щось в цьому є!!! Не хвилюйся, все буде гаразд!!! Це осінь!!! З повагою, Одеса».

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Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», нещодавно Крупін здивував мережу.

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