Виходить з під контролю: популярний співак здивував мережу

Популярний співак з Харкова Міша Крупін, гурт якого припинив існування, зізнався, що приносить йому задоволення і коли почувається самим собою. На своїй сторінці у соціальній мережі артист поділився внутрішніми переживаннями та вразив шанувальників новими світлинами.

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«Іноді все виходить з-під контролю, і мені це подобається», — підписав своє фото Міша Крупін. Відомо, що співак багато гастролює по Україні, а навесні 2024 року став добровольцем.

«Тільки залишаючись на самоті зі своєю музикою, зі своїми словами, я становлюсь самим собою, — поділився думками Міша. — Сприйняття світу крізь оголений нерв не є панацеєю для творчості, але в мене немає вибору».

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Шанувальники артиста відреагували на його відвертість та прокоментували світлини.

«Талановитий, — написали у коментарях. — Кажуть, що чоловіки не мають бути гарними. А от Міша гарний, і дівчата від того щасливі, що він такий гарний».

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«Тут ви — інший», — зауважили дописувачі під фото.

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Раніше популярний співак розкрив свою дієту.

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