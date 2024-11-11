ВАКС втрачає свою незалежність, оскільки не реагує на порушення НАБУ та САП Конституції України, — керівник Харківської правозахисної групи

Європейські партнери України зафіксували загрозливу ситуацію: Вищий антикорупційний суд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини. Про це, посилаючись на тіньовий звіт Європейської комісії, заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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За його словами, замість того, щоб бути незалежним від НАБУ та САП, Вищий антикорупційний суд дедалі частіше підігрує їм, спотворюючи засади правосуддя.

«Суд має бути незалежний від антикорупційних органів абсолютно. Взагалі будь-який суд має бути незалежний від слідчих органів. Бо інакше це вже не суд», — зазначив директор Харківської правозахисної групи.

Захаров також наголошував, що антикорупційні органи зливають інформацію, зокрема дані негласних слідчих дій, контрольованим активістам.

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«Перш за все на це має звертати увагу ВАКС, тобто коли відбуваються такі події, коли призначають винних одразу, коли зливають негласні слідчі та розшукові дані контрольованим антикорупційним активістам. І ті починають ганьбити людей, порушують принцип презумпції невинуватості», — зазначив Захаров.

Як повідомлялося, ВАКС неодноразово звинувачували у підігруванні НАБУ і САП та у зловживаннях. Зокрема, українські юристи звинуватили суддів Вищого антикорупційного суду у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ. «Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню — САП та НАБУ, виконати їхню задачу», — зазначили вони.

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Це не перший скандал навколо Вищого антикорсуду. Раніше відомий адвокат Ростислав Кравець повідомляв про суддю апеляційної палати ВАКС Миколу Глотова, який розплакався після того, як йому заявили відвід.

«Дивно, але коли суддя Глотов за сфабрикованим прокурором САП Касьяном звинуваченням та розрахованим доходом за 21 рік, включаючи декретні та студентську стипендію, обирав запобіжний захід матері- одиначці, він не плакав», — пише Кравець.

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На його переконання, Глотов є ярим прибічником «совкового» обвинувального підходу та «правосуддя» на користь НАБУ-САП.

Загалом сльози не завадили «плаксивому судді» через рік з початку повномасштабного вторгнення придбати «Теслу» за майже 2 млн грн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вищий антикорупційний суд звільнив від арешту підозрюваного в крадіжці 1,5 млрд грн екснардепа Дмитра Крючкова.

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