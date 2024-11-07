Віддати державі 7% доходу українців: що придумав нардеп Данило Гетманцев, щоб підняти доходи бюджету

На тлі ухваленого, але поки що так і не підписаного президентом законопроєкту про радикальне зростання податків, для поповнення держбюджету вигадуються нові способи. Зокрема, з'явилася ідея про примусову купівлю всіма українцями облігацій внутрішньої держпозики на суму до 7% від свого щомісячного доходу.

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Таку ідею озвучив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі. За його словами, слід узяти на озброєння ізраїльський досвід 1970−1975 років напередодні, під час і після Війни Судного дня 1973-го року. Ізраїльські облігації зобов'язали купувати на 7% від свого доходу, під 5% річних, з індексацією тіла позики на суму зростання вартості життя.

Економічний експерт Данило Монін неоднозначно поставився до ідеї нардепа. За словами експерта, в умовах зростання податків, грантів на 50 млрд доларів і бездефіцитного бюджету на 2025-й рік просувати ідею примусової купівлі ОВДП як мінімум дивно. Водночас він підтримав ідею переорієнтування із зовнішніх позик від МВФ, на внутрішні — у населення.

- Було б добре випустити облігації внутрішньої позики, орієнтовані на населення, але я проти їх обов'язкової купівлі. Було б добре зробити ОВДП з низькою відсотковою ставкою для економії витрат бюджету. Також краще індексувати ставку до зростання курсу долара, запропонувавши свого роду квазівалютні облігації, що має зацікавити пересічних українців, — наголосив у коментарі «ФАКТАМ» експерт.

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Як писали нещодавно «ФАКТИ», для зростання доходів держскарбниці подумують про введення нового податку — на доходи від інвестицій у криптовалюту.

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