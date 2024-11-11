Поліція у Києві ловитиме надто шумні авто та штрафуватиме їх водіїв на смішні суми

У Києві, де нещодавно вирувала негода, міська влада вирішила знизити шум на дорогах. Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

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Так, у столиці почнуть патрулювати дороги, де шум перевищує усі можливі норми, та штрафуватимуть порушників, повідомляє «Інформатор».

«Напередодні комендантської години, приблизно за годину до неї, посилиться кількість патрулів на території міста. Разом з тим є ділянки, де їх може бути мало — наприклад, на Кільцевій або Борщагівській, вздовж лінії швидкісного трамваю, і на це треба звернути увагу», — зазначив він.

Це результат схвальної відповіді міської влади на петицію киян з вимогою посилити контроль за автівками, що їздять без глушників. На них «полюватимуть» поліцейські патрулі, кількість яких має зрости у вечірній час. На порушників чекає адміністративна відповідальність у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн.

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До адміністративної відповідальності порушника можна притягувати необмежену кількість разів. Якщо водій не усунув несправність автівки і продовжує нею користуватися, то знову понесе відповідальність.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві виступили з цікавою ініціативою щодо бронетехніки в парках.

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