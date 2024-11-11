Декілька сіл опинилися під загрозою затоплення після пошкодження росіянами греблі Курахівського водосховища

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти вранці 11 листопада обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища, інформують «Новини Донбасу».

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Так, вода у річці Вовча піднялася наразі вже на 1 метр. У селах, що розташовані вздовж течії річки, фіксують підйом води.

«Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз», — повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун, інформує Суспільне Донбас.

За його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

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«Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода оскільки, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена», — додав Падун.

Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.

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Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ворог вбив мешканця Донеччини та поранив ще трьох.

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На фото мапа DeepState

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