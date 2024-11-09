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Події

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, є жертви (фото)

15:11 9 листопада 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 9 листопада був вкотре обстріляний Купʼянськ Харківської області. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранень.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 листопада орієнтовно об 11:00 зс рф завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо. Поранення отримав 61-річний чоловік. Внаслідок обстрілу на двох перехожих — чоловіка та жінку — впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються. Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», ввечері в неділю, 3 листопада, близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

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