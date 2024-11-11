Труни обкладуть ПДВ: нардепи планують підвищити вартість похоронних послуг в Україні

В Україні народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу. Ці зміни призведуть до значного збільшення вартості поховань на кладовищах в Україні. Це випливає із картки законопроєкту № 12189.

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Так, законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг» має на меті створити більш конкурентне середовище на ринку ритуальних послуг, яке має сприяти покращенню якості та сервісу таких послуг.

Депутати вважають, що деякі положення поточного закону не відповідають сучасним вимогам і заважають ефективному функціонуванню приватних і державних підприємств.

Зокрема, нардепи пропонують скасувати податкові пільги для цієї галузі державних і комунальних служб. Це стосується скасування звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та товари, що надаються державними організаціями.

Також депутати хочуть відмовитися від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Вони більше не будуть доступними для постачальників ритуальних послуг.

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Приватні ритуальні фірми столиці погрожують розправою ветерану війни, захиснику «Азовсталі» Олександру Скорику, якого було призначено заступником директора державного комунального підприємства «Спецкомбінат». Погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг. Про це Скорик написав на своїй сторінці у фейсбуку.

Як писали «ФАКТИ», раніше захисник «Азовсталі» Олександр Скорик повідомив, що приватні ритуальні фірми столиці погрожують розправою йому. Скорика було призначено заступником директора державного комунального підприємства «Спецкомбінат». Погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг.

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