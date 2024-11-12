Хороший знак: британський міністр про дзвінок Трампа путіну

Американські ЗМІ повідомляють, що новообраний президент Дональд Трамп днями поспілкувався з володимиром путіним про війну в Україні. Хоча кремль це заперечував, видання The Washington Post і Reuters заявили, що Трамп, який раніше заявляв, що покладе край війні за один день, використав телефонний дзвінок, щоб закликати російського президента до деескалації.

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Якщо це так, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі вважає, що це «дуже хороший перший крок і рання ознака» того, що нова адміністрація Трампа залишатиметься за Україною, пише SkyNews.

Виступаючи в Палаті громад, він сказав, що очікує, що Дональд Трамп «визнає, що це в інтересах Америки».

«Якщо такі країни, як росія, можуть змінити міжнародні кордони силою, це посилає сигнал, який підриває безпеку всіх націй», — сказав він.

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Додамо, що 10 листопада The Washington Post з повідомило, що Трамп мав розмову із путіном і вона відбулась 7 листопада. Під час неї новообраний американський президент порушив тему вирішення війни в Україні. В кремлі заявили пізніше, що такої розмови не було.

Раніше у «ФАКТАХ» експерт пояснив, чому зближення між Трампом і путіним не варто боятися.

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