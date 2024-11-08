Поставив на кін власну репутацію: експерт про заяви Трампа завершити війну в Україні

Науковець з Німецького фонду Маршалла Джексон Джейнс заявив, що те, як саме Трамп зупинятиме війну в Україні, питання, на яке зараз ніхто не може відповісти.

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«Маю на увазі те, що його ескцентричні характеристики, драматичні презентації, про те, що він робитиме, були продемонстровані словами „я припиню цю війну за 24 години“. Ні. Він говорив, що скаже путіну, мовляв, „або ти зупинись, або я дам їм всю ту зброю, яка їм потрібна“, або потім піде до Зеленського і скаже йому, що той має поступитися чотирма областями. Думаю, що він поставив на кін власну репутацію через те, що стільки разів казав, що збирався говорити з путіним й війну може бути закінчено. Потім на дебатах Трамп казав, що хоче закінчення війни. Але якою ціною? І ніхто не знає відповіді на це питання, очевидно, по обидва боки Атлантики. Трампу обов'язково треба було б налагодити стосунки з Зеленським, але й також обговорити це з Європою».

На думку науковця, зараз робить багато адміністрація Байдена. Вони збираються використати це вікно часу до 20 січня, щоби поставити в Україну все, що можна, і підтримати максимально.

«І розмови про те, що 21 січня закрутять кран, є абсурдними. Але я думаю, що він хоче паузи, а потім, зрештою, уповільнення темпу і, зрештою, можливо, сказати, як спосіб досягти успіху у своїх заявах, що він зупинить війну. Гадаю, це формула, яку він хоче використовувати».

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Раніше повідомлялося про те, що стали відомі вимоги рф на переговорах із Трампом.

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