Забавка чи величезне зобов’язання: пара на межі розлучення через подарунок

Подарунки бувають різними. Ось, як раніше писали «ФАКТИ», шматок торта з весілля Єлизавети II і її чоловіка Філіпа зберігався в сім'ї колишньої економки палацу багато десятиліть. А зараз на аукціоні за нього виручили 2200 фунтів стерлінгів. Але не завжди подарунки бувають вдалими.

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Мама двох дітей, коли повернулася додому з роботи, побачила, що її чоловік купив цуценя як подарунок на її день народження. Але замість того, щоб бути в захваті від нового члена сім’ї, вона виплеснула свій гнів. Вона написала: «Нам з чоловіком по 40 років, і ми одружені 15 років. Двоє дітей, 14 і 11 років. Пару років тому помер наш пес, — повідомляє Mirror. — З тих пір ми говорили про те, щоб завести ще одну собаку, але, можливо, коли діти закінчать середню школу. Собаки — це величезне зобов'язання, і у мене немає часу. Дитячі заходи сім вечорів на тиждень, і я працюю на двох роботах (загалом 50 годин). Мій чоловік теж працює на повний робочий день, але працює вдома три дні на тиждень. Вчора я прийшла додому, а тут цуценя. Я розлютилася, бо ясно дала зрозуміти, що не хочу собаку».

Роздратована жінка нагадала коханому, що собака має бути сімейним рішенням, а не тим, що купується як сюрприз. Вона додала: «Я відчула, що він мене не поважає. Він розлютився, погрожував розлученням і провів ніч в іншому місці. Сьогодні він прийшов додому. Я сказала йому, що йому потрібно повернути собаку. Після того, як чоловік знову згадав про розлучення, вирішила звернутись до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, чи я була не права».

У відповідь один користувач написав: «Якби це справді був подарунок, він би вибачився, що він так сильно промахнувся. Це очевидно. Це не був подарунок для вас, це було те, що він хотів зробити для себе без згоди чи консультації. Ви явно не в змозі належним чином піклуватися про цуценя».

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Інший користувач додав: «Ви не помиляєтеся, коли не хочете мати собаку, оскільки це величезне зобов’язання. Ви не просили про це, і ваш чоловік не враховував вашої думки щодо цього. Однак у мене є запитання — чому ваш чоловік двічі погрожував розлученням?»

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кімнатний перець став трендом у флористичних подарунках. І він точно не вимагає такого догляду, як цуценя.

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