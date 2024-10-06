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Стиль життя

Кімнатний перець — тренд у флористичних подарунках: прикрасить будь-яку кухню

21:59 6 жовтня 2024
кімнатний перець

Кімнатні рослини створюють домашній затишок. Декоративний перець на піку популярності у флористичних салонах Європи. У деяких магазинах горщики з ним займають окремі полиці. Виглядає ця рослина дуже привабливо і стане чудовою окрасою будь-якої кухні.

Флористи зазначають, що сьогодні це один із найпопулярніших подарунків.

Перець у будинку вважається символом удачі та оберегом від недоброзичливців. Даруючи горщик з перцем, обов'язково скажіть це адресату.

Естети відзначають, що особливо гарний горщик із перцем у снігову погоду, яка вже не за горами. Зелене листя та червоні плоди чудово виглядають на тлі зимового пейзажу за вікном. Але й восени ця рослина принесе у ваше життя чимало позитиву.

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Сортів кімнатного перцю є чимало. Плоди можуть бути пофарбовані не тільки в червоний, а й інші кольори.

Декоративний перець — багаторічна рослина. Тривалість життя його значною мірою залежить від догляду. Кімнатний перець любить світло та помірний полив.

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Також зараз дуже популярні як подарунки лимонні та мандаринові дерева. Звісно, з яскравими фантастично красивими плодами. «ФАКТИ» розповідали, як виростити плоди на лимонному дереві в домашніх умовах.

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