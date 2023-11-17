Зимові свята наближаються. І до них потрібно готуватися завчасно. Наприклад, продумати декор для оселі, який створює особливу атмосферу. Серед атрибутів зимових свят — красуня-ялинка, мандарини, шишки… А ще — надзвичайно гарна квітка пуансетія, яку називають різдвяною зіркою. Відомо, що напередодні свят тільки у США продається кілька мільйонів цих квітів. Пуансетія неймовірно популярна в усьому світі. Майстриня з Хмельницького Наталя Гуменюк розповіла «ФАКТАМ» про те, як створює з фоамірану (пластичної замші) пуансетії, які не відрізнити від справжніх, а також дала поради, як гарно декорувати оселю напередодні свят.

«Селекціонери вивели сорти пуансетії з рожевими, білими, жовтими й навіть двоколірними пелюстками»

— Пуансетія, яка стала у Західній Європі символом Різдва, зустрічається у природі нечасто, — розповідає Наталя Гуменюк. — І, можливо, якби її не популяризували, вона могла б зовсім зникнути. Чому квітка асоціюється з Різдвом? Перш за все завдяки барвам пелюсток та листя (червоний та зелений — кольори зимових свят) та схожості з різдвяною зіркою. До того ж квітне вона взимку. І коли це відбувається на Святвечір, — це справжнє диво.

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У Мексиці пуансетія є символом Різдва з XIV століття. А познайомив із нею світ американський політик і дипломат Джоел Робертс Пойнсетт. ВІн відкрив для себе квітку під час дипломатичної поїздки в Мексику та привіз її до Сполучених Штатів Америки. Тому вона й має його ім’я.

Наталя Гуменюк створює квіти з фоамірану

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— Які кольори, крім червоного, притаманні пуансетії?

— Пуансетія має чимало сортів, які відрізняються різнобарв’ям та формами квітів. Селекціонери вивели сорти з рожевими, білими, жовтими та навіть двоколірними пелюстками, проте традиційним вважається яскраво-червоний відтінок. Існує легенда про пуансетію. Одного різдвяного вечора в Мексиці маленька дівчинка Марія та її братик Пабло дуже сумували, адже в їхній родині не було грошей для святкових подарунків. А люди з усіх усюд йшли до церкви та несли дари до ясел з новонародженим Ісусом. Йдучи на вечірню службу до церкви, діти від щирого серця молилися, щоб мати можливість хоч щось принести до ясел. Раптом у небі засяяв промінь світла, і вони побачили янгола. Він наказав дітям зірвати придорожні рослини й посадити в горщиках навколо ясел у церкві. Марія й Пабло здивувалися, але нарвали величезні букети та занесли їх до церкви. Яке ж здивування було у всіх, коли раптом рослини почали квітнути розкішними червоними суцвіттями, схожими на зірки. От з того часу й почали вважати пуансетію символом Різдва.

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Пуансетія стає дедалі популярнішою в усьому світі

«Для новорічного декору доречними будуть морозники, анемони, троянди, магнолії…»

— Створені вами квіти з фоамірану не відрізнити від справжніх. Як вам вдається досягнути такого ефекту?

— Мої пуансетії на дотик дуже приємні, бархатисті, майже як живі. Навіть якщо їх трохи стиснути, вони відтворюють форму. Ефект натуральності досягається багатоетапною обробкою фоамірану. Спочатку робляться відбитки на молдах. Потім кожна пелюстка вирізається, тонується олійними фарбами або масляною пастеллю та обробляється за допомогою праски або запальнички, щоб надати природного вигляду. Стебло роблю із самозастигаючої полімерної глини. Квіти у різдвяних композиціях декорую блискітками, доповнюю золотистими серединками. Зазвичай до зимових свят створюю квіткові композиції з ялинковими кульками, прикрашеними квітами, мереживом та стразами.

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Святкові композиції з квітами з фоамірану красиві та вишукані

— Дайте, будь ласка, поради, як прикрасити напередодні свят оселю.

— Це може бути пуансетія в горщиках. А можуть бути композиції з нею та з хвоєю, шишками, ягідками та іншим декором. Пуансетія доречна на святковому столі та у різдвяних віночках. Гарно також виглядає у поєднанні зі свічниками.

— Чи варто поєднувати квіти з фоамірану з природним декором — чи лише зі штучним?

— У своїх композиціях з квітами з фоамірану використовую штучні цукрові ягоди, яблучка, маленькі пластикові кульки. Щодо природних матеріалів, додаю різноманітні шишки, горішки, жолуді, гілочки дерев, які попередньо фарбую в білий, срібний чи золотий кольори.

— Чи прикрашають квітами з фоамірану ялинки?

— Так, адже квіти на ялинці — це тренд вже багатьох років. Квітами з фоамірану можна прикрашати як живу, так і штучну ялинку, використовувати їх і в декорі святкового столу. Це завжди має ошатний та святковий вигляд, додає неповторного шарму. Ялинка з квітами ручної роботи викликає захоплення та подив в оточуючих. Я раджу використовувати квіти для ялинки одного виду — наприклад, лише пуансетії або троянди — та обирати їх відповідно до колористики декору в оселі або на контрасті, роблячи акцентними. Квіти варто поєднувати з іншим ялинковим декором — кульками, іграшками, стрічками, вогниками, декоративними штучними гілочками з ягідками та шишками.

Незвичайне поєднання у композиції троянди, бавовни та хвої

— Які ще квіти, крім пуансетії, будуть доречними у святкових композиціях?

— Морозники, анемони, троянди, магнолії… Анемони — символ надії. Існує прикмета, що, якщо вишити анемони, вони вбережуть рукодільницю та її сім'ю від бід та хвороб. Червоні троянди — це символ кохання та поваги. Найбільше мені подобається поєднання в композиціях магнолії чи пуансетії з тендітними анемонами та натуральними шишками, гілочками, горішками. Також дуже органічно й по-зимовому виглядають у композиціях коробочки бавовни — природні чи зроблені руками.

Анемони – символ надії

— Чи варто використовувати квіти з фоамірану як прикраси для одягу та волосся, створюючи святковий образ?

— Звичайно. Це й брошки, й обручі для зачісок…

— Які зараз спостерігаються тренди у квітковому декорі?

— Сьогодні дедалі більше майстрів роблять гіперреалістичні квіти або ботанічну мініатюру, тобто дрібні польові квіти. І окрема тенденція перед святами — це створення більш декоративних квітів з додаванням намистин, стразів, гліттеру, кристалів.

— Чи прикрашаєте свою оселю напередодні зимових свят пуансетією?

— Зробити для себе декор, чесно кажучи, не вистачає часу. Але дуже люблю цю квітку. Пуансетія — це перш за все символ добра та благополуччя. Недарма популярність цієї квітки зростає з року в рік. Чимало людей намагаються купити живу пуансетію напередодні зимових свят, проте ця квітка ручної роботи буде радувати вас протягом не одного сезону, а при належному зберіганні — багато років. Вона не зів"яне, не засохне, а ще можна створити квітку саме під ваші кольори оселі або навіть фантастичних відтінків, яких немає в природі.

— Як правильно зберігати квіти з фоамірану?

— Зберігати квіти для новорічного декору потрібно дбайливо, бажано в коробці, розкладеними в один шар, щоб вони не зім"ялись. Більше жодних особливих умов зберігання вони не потребують. Святкові композиції також бажано скласти в коробку або обмотати плівкою, щоб протягом року вони не вкрилися пилом.

Раніше майстриня з керамофлористики Вікторія Міщенко розповіла «ФАКТАМ», як створює з холодної порцеляни квіти, які люди приймають за справжні.

Фото з альбому Наталі Гуменюк

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