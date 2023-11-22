«Приберіть пальто, туфлі та черевики вашої родини з передпокою»: як зробити ошатною оселю перед святами

Сезон відпусток не за горами, а це означає, що, крім усього іншого, настає і сезон прийому гостей. Незалежно від того, чи влаштовуєте ви велику святкову зустріч, офіційну вечерю, невелику вечірку або приймаєте гостей з ночівлею, належна підготовка вашого будинку до події — це важливий перший крок. Ви можете скільки завгодно дезінфікувати поверхні та пилососити, але якщо речі не прибрані, оселя все одно не виглядатиме чистою. Тому слід почати підготовку до вечірки з ретельного прибирання, радить видання The Spruce. До речі, нагадаємо про рецепт смачного і ніжного печінкового торта у вигляді справжнього новорічного віночку.

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Це має виходити за рамки звичайного щоденного прибирання. Очистіть поверхні та мінімізуйте кількість речей у місцях проведення вечірки (кухня, їдальня, вітальня), щоб створити охайний та привабливий вигляд.

Передпокій — це перше місце, яке бачать ваші гості, коли заходять у ваш будинок, тому важливо, щоб він був чистим і охайним. Крім того, під час вечірки тут накопичується багато речей, особливо якщо важкі черевики та зимове пальто є обов'язковим атрибутом.

Приберіть пальто, туфлі та черевики вашої родини з передпокою, щоб звільнити якомога більше місця для речей гостей, а потім ретельно приберіть увесь простір. Пропилососьте підлогу та килимки для взуття, витріть плями зі стін, ретельно вимийте шваброю підлогу та продезінфікуйте місця, до яких часто торкаються, наприклад, дверні ручки та вимикачі.

Не забудьте підмести і освіжити ґанок. Це допоможе справити гарне враження на ваших гостей ще до того, як вони зайдуть у ваш будинок.

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Перед святковою вечіркою зробіть у ванній кімнаті гарне глибоке прибирання. Це включає підмітання та миття підлоги, санітарну обробку туалету та поверхонь, підготовку свіжих рушників для рук і запасів таких необхідних речей, як туалетний папір (не змушуйте ваших гостей просити у вас більше туалетного паперу посеред вечірки). Подумайте про те, щоб додати освіжувач повітря або кілька сезонних свічок, щоб у ванній кімнаті пахло свіжістю.

Кухня зазвичай є серцем і душею свята, тому це важливе місце, якому варто приділити особливу увагу під час прибирання перед вечіркою. Протріть поверхні, підмітайте та мийте підлогу, а також зробіть загальне глибоке прибирання.

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Крім того, переконайтеся, що всі прилади чисті і готові до використання, а також приберіть зі стільниць, щоб створити достатньо робочого простору. Додайте кілька завершальних штрихів, розклавши свіжі рушники для рук і продуманий сезонний декор, щоб створити святковий інтер'єр.

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Після того, як ви закінчите прибирання важливих зон вашого будинку, подумайте про те, щоб додати кілька особистих штрихів, щоб створити гостинну атмосферу і показати вашим гостям, що ви дійсно дбаєте про них. Це такі речі, як ароматичні свічки, живі квіти, вітальний кошик зі смаколиками та предметами першої необхідності або навіть кошик з туалетним приладдям у ванних кімнатах для гостей (подумайте про ополіскувач для рота, м'ятні цукерки, зубну нитку, гігієнічні прокладки, губну помаду та інші).

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