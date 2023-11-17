Завжди тримайте ялинку у підставці з великою кількістю води: як доглядати за новорічним деревом

Святковий декор унікальний для кожної оселі. Ретельний вибір ідеальної ялинки може додати завершального штриха до вашої експозиції. Але вибір правильної ялинки — це набагато більше, ніж просто вибір прикрас і гірлянд, які прикрашатимуть її зверху донизу. Вибір цього різдвяного атрибуту залежить від розміру вашої кімнати, висоти її стелі та найкращого місця для того, щоб вона виглядала природно, пише The Spruce.

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Перш ніж йти за покупкою ялинки, важливо визначити місце у вашій оселі, яке буде зручним і безпечним для її розміщення. Не ставте ялинку біля джерел тепла (сонячних вікон, радіаторів, вентиляційних отворів і камінів). Намагайтеся тримати ялинку подалі від місць з інтенсивним рухом, де її можуть вдарити або перекинути, або де хтось із ваших домочадців може зачепитися за гірлянди. Уникайте небезпечних місць, наприклад, біля вогню в каміні або на хиткому столі.

Після того, як ви вибрали безпечне місце у вашому домі, настав час виміряти кімнату. Визначте висоту стелі та ширину приміщення. Запишіть ці цифри і візьміть їх з собою, коли почнете ходити по магазинах. Якщо у вас є спеціальна ялинкова верхівка, яку ви плануєте використовувати, обов'язково виміряйте її висоту, щоб врахувати її розмір із загальною висотою обраної вами ялинки.

Майте на увазі, що ялинки найкраще виглядають, коли прикраси звисають прямо. Багато звичайних дерев доглядають, щоб вони були пишними і повними, тому майте на увазі, що прикраси можуть звисати під кутом на таких ялинках. Щоб прикраси висіли прямо, обирайте дерево з невеликим проміжком між гілками. Купуючи ялинку, візьміть з собою прикрасу, яка не б'ється, щоб повісити її на кілька гілок і переконатися, що вона буде висіти рівно.

Після того, як ви вибрали правильну висоту дерева, настав час переконатися, що підставка готова до стабільної посадки. Ялинка повинна стояти ідеально вертикально; якщо підлога товста або нерівна (особливо з килимовим покриттям), вам може знадобитися підкласти шматок фанери, щоб підставка для ялинки стояла на плоскій, рівній основі. Покладіть на підлогу, де стоятиме ялинка, пластикове або інше водонепроникне покриття. Це захистить підлогове покриття — килим, тверду деревину.

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Якщо якась із нижніх гілок виглядає недосконалою або зачіпає меблі чи стіни, обріжте її. Намагайтеся обрізати під кутом, паралельним до підлоги, щоб зрізи були менш помітними. Завжди тримайте свіжу ялинку у підставці з великою кількістю води. Щодня перевіряйте рівень води. Перші кілька днів, можливо, вам навіть доведеться доливати воду кожні кілька годин. Приблизно через тиждень споживання води сповільниться, і щоденних підливань буде достатньо, щоб зберегти дерево здоровим.

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Незалежно від того, чи вирішите ви прикрасити ялинку за певною тематикою, сучасними орнаментами, чи поєднаєте старі та нові елементи, ваше вічнозелене деревце виглядатиме фантастично. Зробіть ялинку унікальною для вашої родини і насолоджуйтеся процесом.

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