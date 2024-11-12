41.12 / 41.69 43.95 / 44.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагалися влучити КАБами: яка ситуація на Донеччині після підриву росіянами дамби

14:32 12 листопада 2024
Курахівське водосховище

На Курахівському водосховищі, де нижче від пошкодженої тернівської греблі прибуває вода, ще не зафіксовано підтоплених будинків. При цьому через постійні російські обстріли оглянути гідротехнічну споруду не вдалося.

Про це заявив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, повідомляє «Суспільне».

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — заявив він.

РЕКЛАМА

За словами очільника МВА, російські війська намагались пошкодити греблю протягом трьох місяців.

«Можливо, вона (гребля. — Авт.) частково пошкоджена, якийсь один зі шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами», — зазначив Падун.

РЕКЛАМА

Він також пояснив, що конструкція греблі дозволяє утримувати певний рівень води навіть при пошкодженні.

«Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається», — додав він.

РЕКЛАМА

11 листопада російські загарбники зруйнували Тернівську дамбу Курахівського водосховища. При цьому залежно від ступеня пошкодження дамби повідомлялося про ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою.

Ситуація стає ще більш небезпечною через можливу втрату Україною контролю над 20 населеними пунктами на Курахівському напрямку.

272

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

Холостяк&nbsp;— Алексанбр Будько «Терен»

Ідіотське рішення: мережа після другого випуску накинулася на самого Холостяка

Гороскоп

Успіх чекає рішучих Овнів та творчих Скорпіонів: астрологи назвали п'ять найуспішніших знаків зодіаку цього тижня

Kola&nbsp;— Анастасія Прудіус

Дуже агресивні та злі: популярна співачка розповіла про поїздку до Парижу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту