Намагалися влучити КАБами: яка ситуація на Донеччині після підриву росіянами дамби

На Курахівському водосховищі, де нижче від пошкодженої тернівської греблі прибуває вода, ще не зафіксовано підтоплених будинків. При цьому через постійні російські обстріли оглянути гідротехнічну споруду не вдалося.

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Про це заявив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, повідомляє «Суспільне».

«Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — заявив він.

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За словами очільника МВА, російські війська намагались пошкодити греблю протягом трьох місяців.

«Можливо, вона (гребля. — Авт.) частково пошкоджена, якийсь один зі шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами», — зазначив Падун.

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Він також пояснив, що конструкція греблі дозволяє утримувати певний рівень води навіть при пошкодженні.

«Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається», — додав він.

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11 листопада російські загарбники зруйнували Тернівську дамбу Курахівського водосховища. При цьому залежно від ступеня пошкодження дамби повідомлялося про ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою.

Ситуація стає ще більш небезпечною через можливу втрату Україною контролю над 20 населеними пунктами на Курахівському напрямку.

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