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Політика

Корупційні МСЕК та прокурори-«інваліди» — наслідки побудованої Порошенком корупційної системи, — експерт

15:56 12 листопада 2024
Петро Порошенко

Поки Петро Порошенко позував на камери з допомогою фронту, його депутатку-керівницю МСЕК схопили на вимаганні хабаря з військового. Саме Порошенко фактично вибудував цю корупційну систему МСЕК, наслідки якої відчутні по цей день. Про це написав політичний експерт Валентин Гладких.

«В той самий момент, коли 8 листопада, „криголам“ позував при передачі тракторця за гроші українців, його соратницю з Євросолідарності, керівницю МСЕК пакували за вимагання 2000 доларів з військового, в якого паралізована половина тіла», — зазначає Валентин Гладких.

За словами експерта, саме за часів Порошенка на посаді очільника держави було закладено «бомбу» з інвалідністю прокурорів, корумпованими керівниками МСЕК, митниками та іншими держслужбовцями.

«Саме Порошенко фактично вибудував цю корупційну систему, наслідки якої ми бачимо і сьогодні. Зверніть увагу! Ряд керівників МСЕК сьогодні — депутати від „Євросолідарності“. Ряд прокурорів, які виписали собі інвалідність призначені за часів реформи прокуратури часів Порошенка-Луценка. Митники, яких хапають на хабарях, виявляються депутатами місцевих рад від партії „сивочолого“. Чого тільки варта депутатка з „Євросолідарності“ Світлана Баранська, яку нещодавно схопили під час оборудок на митниці. Вага цього корупційного скандалу була вже 1,5 млн доларів», — наголошує Гладких.

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Політичний експерт також наголошує, що цинізму ситуації додає те, що боєць, в якого вимагали хабар, був поранений у Часовому Ярі, коли захищав в тому числі Порошенка та його соратницю, яка вимагала у захисника хабар.

«Наскільки цинічним треба бути, щоб маючи в кишені понад мільярд (а саме на стільки щомісяця останнім часом гладшає Порошенко) лити сльози на могилах захисників під камери піарслужби і паралельно збирати гроші з українців та з шайкою хабарників оббирати військових», — пише Гладких.

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