Завдав збитків на майже 140 млн гривень: колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» оголосили підозру

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що призвело до серйозних наслідків. Його дії підпадають під частину 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, через службову недбалість екс-керівника сталося розгерметизація тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії, що призвело до тріщин у стінах та підтоплення. Унаслідок цього 8 грудня 2023 року було ухвалено рішення про тимчасову зупинку руху поїздів між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Під час розслідування проведено низку експертиз, зокрема пожежно-технічну, металознавчу, комп’ютерно-технічну та будівельно-економічну. Експертиза підтвердила, що стан тунелю не відповідає будівельним нормам.

РЕКЛАМА

Збитки від службової недбалості колишнього керівника КП «Київський метрополітен» лише за період з грудня 2023 по березень 2024 року склали понад 138,5 мільйона гривень, а підприємство втратило майже 26 мільйонів гривень доходу.

Повідомлення про підозру було направлено на адреси офіційної реєстрації та проживання екс-керівника, оскільки він не з’явився на повістки. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що у грудні 2023 року між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська» сталося підтоплення тунелів і просідання ґрунту над ними. Аварія призвела до обмеження руху потягів на деяких ділянках «синьої гілки» та повного закриття окремих станцій. Слідство встановило, що руйнування конструкцій тунелю тривало близько 14 років. Відповідальні посадовці, попри усвідомлення можливих наслідків, приховували факти критичного стану споруди, що й призвело до аварії в грудні 2023 року.

За даними київської поліції, посадовим особам загрожує до п’яти років позбавлення волі за службову недбалість. Раніше, 23 липня, двом чиновникам метрополітену було вручено підозру через дії, що призвели до підтоплення тунелів між «Деміївською» та «Либідською». Прокуратура також провела експертизу, яка спростувала заяви КМДА про неякісне будівництво тунелів, визначивши інші причини підтоплення.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що після проведення масштабних і дороговартісних ремонтних робіт «синя» гілка метро повноцінно відновила роботу лише в середині вересня 2024 року.

84

Читайте нас у Facebook