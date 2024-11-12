Українці зможуть брати пільгові державні кредити: про що йдеться

У той час як Україні виділяють кредит у 35 млрд євро під заставу російських активів, у самій країні поступово нарощується кредитний ринок. Відбувається це в основному за допомогою держави, яка відкриває нові пільгові програми кредитування, наприклад, для підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну, наголошуючи, що критично важливі для ОПК підприємства можуть отримати пільговий кредит до 500 млн грн під 5% річних на 5 років. Загалом вітчизняна «оборонка» представлена приблизно 500 підприємствами.

Як повідомила «ФАКТАМ» Оксана Шульга, директор департаменту малого та середнього бізнесу банку «Глобус», державні кредитні програми стимулюють розвиток банківського кредитування, що вкрай важливо у непростих умовах війни.

Ці програми, за словами банкіра, поділяються на кілька видів:

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- держпрограми з компенсацією процентної ставки — насамперед це «доступні кредити 5−7-9», яких з початку війни видали на 250 млрд грн, «доступний фінансовий лізинг 5−7-9» з купівлею сільгосптехніки, комерційного транспорту в лізинг також з компенсацією процентної ставки, та «доступний факторинг» з кредитуванням мікро-, малого та середнього бізнесу без застави під 13% річних з відстроченням платежу на 360 днів:

- програми, що реалізуються держфондами та профільними міністерствами, — насамперед це кредитування заходів щодо зростання енергоефективності, на кшталт «Енергодім» та «Гріндім» для ОСББ із компенсацією до 70% робіт з енергоефективності будинків, або кредит без застави до 5 років під 13,5% на суму до 3 млн грн;

- програми місцевих державних адміністрацій.

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Вдале поєднання всіх цих програм дозволяє суттєво здешевлювати витрати на кредити.

«Державні програми є справжнім двигуном розвитку кредитування, адже завдяки йому з початку 2024 року кредитні портфелі банків зросли в середньому на 50−80%. Крім того, ці програми постійно вдосконалюються, їхні умови покращуються для позичальників, що спонукає підприємців активніше брати кредити та активно розвивати власну справу. А збереження облікової ставки на рівні 13% гарантує збереження максимально лояльних умов для малого та середнього бізнесу за державними кредитними програмами, а також передбачає їхнє подальше вдосконалення», — підсумувала Оксана Шульга.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що українські банки розробляють цільові програми та продукти, зокрема розраховані на ветеранів.

Фото pixabay

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