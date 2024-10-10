ЄС схвалив план підтримки України: кредит у 35 млрд євро під заставу російських активів у Європі

Країни Європейського союзу, з яким Україна веде переговори про вступ, дали згоду на реалізацію унікального плану надання нашій країні кредиту на суму 35 мільярдів євро для підтримки економіки, зруйнованої війною. Як заставу будуть використані заморожені активи Центрального банку росії.

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Як повідомляє Euronews, цей кредит є частиною ширшої ініціативи країн G7, яка передбачає надання Києву 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів). Україна стикається з серйозними наслідками наступу росії, що відновилося, яке завдало шкоди її енергетичній системі та скоротило військові ресурси.

За даними представників ЄС, виділені 35 мільярдів євро не матимуть суворого цільового призначення, що надасть уряду України максимальну свободу у їхньому використанні.

Рішення було ухвалено послами країн ЄС у Брюсселі через день після того, як Угорщина заявила про блокування важливої зміни у санкційному режимі ЄС до виборів президента США, які відбудуться 5 листопада.

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Згідно із запропонованою поправкою, санкції на заморожені активи росії, загальною вартістю 210 мільярдів євро по всьому ЄС, продовжуватимуть кожні 36 місяців, а не кожні шість, як це відбувається зараз.

За планом G7, прибуток від заморожених активів росії спрямовуватиметься на погашення кредитів, наданих Україні. Якщо ці доходи вичерпаються, західним країнам доведеться покривати витрати самостійно.

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Спочатку передбачалося, що ЄС та США зроблять рівні частини кредиту по 18 мільярдів євро кожна, але невизначеність з боку Вашингтона змусила ЄС збільшити свій внесок до 35 мільярдів.

Проте внесок ЄС може бути переглянутий, якщо США, Канада, Великобританія та Японія вирішать внести більшу суму. Австралія, що не входить до G7, також може приєднатися до програми.

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Угода, досягнута 9 жовтня, має бути схвалена Європейським парламентом, і тоді ЄС зможе зібрати свою частку до кінця року.

Раніше повідомляли, що Джозеф Байден придумав новий план підтримки України перед виборами в США.

Фото Pixabay

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