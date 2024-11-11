Електроенергія без обмежень, у кредит та з субсидією: як це зробити

Зима, що наближається, та очікуване зростання ракетних ударів з боку росії робить актуальним питання забезпечення електроенергією взимку. Втім, існує механізм, як забезпечити себе електроенергією, причому зробити це в кредит, та ще й оформити субсидію на оплату комунальних послуг.

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Такий механізм запроваджує Кабінет Міністрів України, про що повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики. Зокрема, відомство розробило низку змін до законодавства, які підтримав уряд.

До цих змін увійшли:

- на період дії військового стану, якщо сім'я споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія або пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшиться;

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- граничний розмір купівлі, що обмежує призначення субсидії, збільшено з 50 до 100 тис. грн;

- при цьому, якщо людина чи сім'я придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, — її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж у розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки не враховуватиметься при призначенні субсидії.

Таким чином, приватне домогосподарство може придбати сонячну електростанцію (СЕС) у кредит, забезпечити себе електроенергією та отримати субсидію, якщо на придбання електростанції витрачено 150 тисяч гривень.

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Зауважимо, що зараз для забезпечення потреб квартири чи будинку вистачить СЕС продуктивністю від 3, а краще 5 кВт, на що доведеться витратити в середньому 3−5 тисяч доларів. Купівля сонячних батарей на 3 кВт за 3 тисячі доларів (126 тисяч гривень) власним коштом не включатиметься у доходи при призначенні субсидії. Щоправда, при купівлі електростанції за 5000 доларів (210 тисяч гривень) ця умова вже може не спрацювати.

Водночас, як повідомили «ФАКТАМ» у банку «Глобус», при купівлі тієї ж СЕС можна взяти участь у державній програмі пільгового кредитування, за якої частина платежів буде компенсована державою. Щоправда, це можливо, лише якщо дохід сім'ї за 6 місяців становив не більше як 189 тисяч гривень, а площа житлового будинку не перевищує 250 квадратних метрів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерти прогнозують зростання тарифів на електроенергію для населення вже з весни 2025 року. Згідно з новими тарифами, за 1 кіловат потрібно буде платити від 9 до 11 гривень.

Фото Pixabay

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