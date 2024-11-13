У Києві ухвалили вирок в гучній справі про вбивство військового на паркуванні: прокуратура залишилася незадоволеною (фото)

Суд в Києві виніс вирок в кримінальному провадженні щодо вбивства військового в столиці восени 2022 року — причиною загибелі 34-річного бійця став дорожній конфлікт.

ВІДЕО ДНЯ

В Київській міській прокуратурі повідомляють, що обвинувачений, який стріляв у військового, отримав 13 років, а його товариші, яких звинувачували у хуліганстві, — по 3 роки позбавлення волі. Втім, сторона обвинувачення залишилася незадвовленою м'яким вироком та обіцяє подати апелляцію.

Фото прокуратури

В прокуратурі нагадали, що трагедія сталася 21 жовтня 2022 року на проспекті Академіка Глушкова, де між військовим, який керував автомобілем «Хюндай», та 26-річним водієм «Лексуса» виникла суперечка щодо першочерговості проїзду.

РЕКЛАМА

«Під час конфлікту пасажири „Лексуса“ побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Потерпілий від отриманих травм помер на місці», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Прокуратура просила суд визнати водія «Лексуса» винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, для інших двох обвинувачених просили по 7 років в’язниці.

Нагадаємо, що на Черкащині поліція затримала підозрюваного у побитті військового. Причиною теж був дорожній конфлікт. Так, військовослужбовець, який в Смілі перебував на лікуванні після контузії, написав про аварійну ситуацію та конфлікт з невідомими, які грубо поводилися з його батьками. Один з цих людей, якого називають «кримінальним авторитетом», пізнав у дописі себе, викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

РЕКЛАМА

Фото прокуратури



549

Читайте нас у Facebook