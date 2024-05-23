Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Чим довше ви залишаєте їжу та бруд на каструлях, тим важче їх видалити. Більшість видів каструль і сковорідок не можна мити в посудомийній машині, оскільки машинне миття може подряпати їх і зняти захисне покриття. На щастя, існують прості методи, які можна використовувати для очищення мідного, алюмінієвого або чавунного посуду за допомогою мила і води або звичайних побутових засобів. Маючи відповідні знання, ви швидко досягнете бездоганного вигляду свого посуду, пише wikihow.com.

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Помістіть каструлю або сковорідку в раковину і засипте її кухонною сіллю. Насипте достатню кількість солі ззовні та зсередини каструлі або сковорідки так, щоб утворився тонкий шар, який покриває всю поверхню мідного посуду. Кухонна сіль діятиме як абразив і допоможе вам відчистити проблемні місця на ваших каструлях і сковорідках.

Або ж налийте на сіль стільки оцту, щоб змочити каструлю або сковорідку. Не беріть занадто багато, інакше ви змиєте сіль. Кислотність оцту почне руйнувати потемнілі ділянки міді. Якщо у вас немає білого винного оцту, замість нього можна використати свіжий лимонний сік.

Протріть каструлю або сковорідку губкою, змоченою в білому оцті. Налийте на губку стільки оцту, щоб повністю просочити її. Візьміть губку і потріть внутрішню і зовнішню поверхню каструлі, зосереджуючись на особливо брудних місцях. У міру того, як ви це робите, брудні та потьмянілі ділянки повинні почати блищати.

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Налийте в каструлю або сковорідку три частини води до однієї частини білого винного оцту. Перемішайте розчин ложкою або виделкою, поки він не стане однорідним. Доведіть розчин до кипіння. Дайте розчину покипіти протягом хвилини. Ваша каструля або сковорідка буде виглядати чистішою.

Додамо, що господарське мило також є чудовим засобом для боротьби з брудом і нагаром на посуді.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо сковорідка пригорає.

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