Як почистити праску від нагару в домашніх умовах: дієві рекомендації

Сіль використовується господарками не тільки під час приготування страв, але й допомагає при побутових проблемах. Зокрема, використовуючи її, можна запросто очистити від накипу чайник або «оновити» праску.

Нагар із праски, як стверджує prostoway.com, можна видалити лише за п'ять хвилин. Для цього слід розігріти праску до максимуму (у ній не повинно бути води!), насипати на папір сіль і кілька разів провести по ній праскою. Після того, як вона охолоне, просто протріть її чистою ганчірочкою та використовуйте у звичайному режимі.

У мережі є безліч порад про те, як очистити праску в домашніх умовах. Для цього застосовують не лише сіль, а й зубну пасту, соду чи лимонну кислоту. А також порівнюють дієвість «народних засобів» та хімічних засобів для очищення побутової техніки.

До речі, лимонною кислотою можна також періодично чистити пральну машинку. Або содою, поклавши в барабан металеву губку.

Фото Pixabay

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