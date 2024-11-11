Напередодні ухвалення державного бюджету Дніпро та інші міста «вкотре намагаються пограбувати». Зокрема, йдеться про 3,3 мільярда гривень міського бюджету Дніпра. Таку заяву зробив мер Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

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«Простими словами поясню, як і навіщо група певних товаришів спробує забрати тільки в нашого міста 3,3 мільярда гривень. А заразом „відцапати“ гроші у майже 200 територіальних громад. Усе це мотивується гаслами про „розрив бюджету“. Нинішня бюджетна колотнеча подається нам під соусом „усі кошти на війну“ — звучить дуже справедливо. Утім, ініціаторам такого процесу варто згадати, що за їхніми плечима вже є один паскудний кейс, коли вони забрали у міст ПДФО і не змогли витратити ці гроші з користю. Дотичні до цього добре знають, як врешті ці мільярди гривень замість допомоги армії запроторили назад до держбюджету. Але, як бачимо, своїх намагань поглибше залізти в кишені місцевого самоврядування ніхто не залишить», — заявив Філатов.

За його словами, якщо уряд і Верховна Рада позбавить Дніпро та інші міста цих грошей, зникне можливість ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

«Вставляти вікна і ремонтувати покрівлі в будинках, школах, дитсадках і лікарнях стане просто неможливо, тому що на це не буде грошей. Адже є ті, хто гасає високими кабінетами і розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопастити гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка під назвою „додаткова дотація“. Після чого ці ресурси розподілятимуться в „ручному режимі“. Однак у цьому мішку і без того достатньо коштів, навіть більше, ніж було заплановано в бюджеті поточного року. Фактично територіальні громади підпишуть під політичні зобов'язання замість того, щоб залишити мешканцям міст та місцевому самоврядуванню те, що їм і так належить», — пояснив Борис Філатов.

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Нагадаємо, раніше сільські і міські голови звернулись до президента України із закликом зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад задля захисту громадян від стрімкого росту тарифів чи зриву опалювального сезону, блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення.

За даними Асоціації міст України, Кабмін у законопроєкті «Про Державний бюджет України на 2025 рік» ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

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Близько 70 нардепів, що виступають проти цієї позиції Уряду, спільно звернулись до віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби. Вони вважають, що джерелом для збереження 12,9 млрд грн реверсної дотації в місцевих бюджетах може стати додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу рф.

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