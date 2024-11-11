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Політика

Бюджетні зміни можуть залишити Дніпро та інші міста без коштів на відновлення інфраструктури — Філатов

18:29 11 листопада 2024
Борис Філатов

Напередодні ухвалення державного бюджету Дніпро та інші міста «вкотре намагаються пограбувати». Зокрема, йдеться про 3,3 мільярда гривень міського бюджету Дніпра. Таку заяву зробив мер Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

«Простими словами поясню, як і навіщо група певних товаришів спробує забрати тільки в нашого міста 3,3 мільярда гривень. А заразом „відцапати“ гроші у майже 200 територіальних громад. Усе це мотивується гаслами про „розрив бюджету“. Нинішня бюджетна колотнеча подається нам під соусом „усі кошти на війну“ — звучить дуже справедливо. Утім, ініціаторам такого процесу варто згадати, що за їхніми плечима вже є один паскудний кейс, коли вони забрали у міст ПДФО і не змогли витратити ці гроші з користю. Дотичні до цього добре знають, як врешті ці мільярди гривень замість допомоги армії запроторили назад до держбюджету. Але, як бачимо, своїх намагань поглибше залізти в кишені місцевого самоврядування ніхто не залишить», — заявив Філатов.

За його словами, якщо уряд і Верховна Рада позбавить Дніпро та інші міста цих грошей, зникне можливість ліквідовувати наслідки російських обстрілів.

«Вставляти вікна і ремонтувати покрівлі в будинках, школах, дитсадках і лікарнях стане просто неможливо, тому що на це не буде грошей. Адже є ті, хто гасає високими кабінетами і розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопастити гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка під назвою „додаткова дотація“. Після чого ці ресурси розподілятимуться в „ручному режимі“. Однак у цьому мішку і без того достатньо коштів, навіть більше, ніж було заплановано в бюджеті поточного року. Фактично територіальні громади підпишуть під політичні зобов'язання замість того, щоб залишити мешканцям міст та місцевому самоврядуванню те, що їм і так належить», — пояснив Борис Філатов.

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Нагадаємо, раніше сільські і міські голови звернулись до президента України із закликом зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад задля захисту громадян від стрімкого росту тарифів чи зриву опалювального сезону, блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення.

За даними Асоціації міст України, Кабмін у законопроєкті «Про Державний бюджет України на 2025 рік» ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

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Близько 70 нардепів, що виступають проти цієї позиції Уряду, спільно звернулись до віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби. Вони вважають, що джерелом для збереження 12,9 млрд грн реверсної дотації в місцевих бюджетах може стати додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу рф.

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