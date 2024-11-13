«Немає цензурних слів»: військовий експерт розкритикував пропозицію розформувати ТЦК

Пропозиція тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців про розформування ТЦК, працівники яких можуть виконувати завдання у зоні бойових дій, та створення рекрутингових центрів, яку озвучила нардепка Юлія Яцик, в експертному середовищі було сприйнято по-різному.

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Так, військовий експерт Сергій Грабський не вважає, що це змінить ситуацію з мобілізацією, згадавши через цю ініціативу про популізм. Він також нагадав про те, як було порушено роботу ТЦК та СП, коли було ухвалено рішення зняти всіх керівників після гучних корупційних скандалів. «Один раз ми вже пограли в популізм, коли знімали всіх керівників ТЦК свого часу. Це сильно виправило ситуацію? Ми вже зробили так, що в ТЦК направляли хлопців із фронту. Я б на місці цієї депутатки спочатку подумав би про що говорити, а потім уже говорив», — сказав він в ефірі Radio NV і додав: «Такі популістські заяви, які звучать із деяких джерел, є ганебними та неприпустимими у ситуації війни. Держава задіятиме, можливо, ще жорсткіші методи, щоб забезпечити людським ресурсом наші війська… А такі заяви… Я не маю цензурних слів для того, щоб оголосити їх в ефірі».

Нагадаємо, що певні кроки у реформуванні системи призову було зроблено раніше. Так, у «Дії» з'явилася можливість рекрутингу до Армії дронів, оминаючи ТЦК. А днями було ухвалено рішення про новий сервіс у додатку «Армія+» — з 15 листопада у чинних військових з'явиться можливість подавати заяву на переведення з однієї частини до іншої. На проходження рапорту бійця відводиться 72 години.

Фото з відкритих джерел

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