Трикотаж з візерунком аргайл: з чим ідеально поєднувати в нинішньому сезоні

Цього сезону модний не тільки принт «зебра». Аргайл — візерунок з ромбами, розташованими в шаховому порядку. І зараз він знову на піку популярності в трикотажних джемперах і жилетах, які в нинішньому сезоні дуже ефектно поєднуються з вельветовими штанами, спідницями і костюмами. Бажано, щоб у них був присутній один з відтінків, що є у візерунку аргайл. Такі джемпери і жилети також відмінно поєднуються з кашеміровими речами і, звичайно ж, з джинсовими фактурами.

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Вважається, що якісний трикотаж з візерунком аргайл — прекрасна інвестиція в гардероб, оскільки цей малюнок поза часом і тому ніколи не стане антитрендом.

Обираючи джемпер або жилет з візерунком аргайл, подумайте, з яким одягом будете це поєднувати. Оптимально — приміряти такий трикотаж з наявними у вас штанами, спідницею чи костюмом, бо, як відомо, теорія — це одне, а практика — зовсім інше.

До речі, зверніть увагу і на стильні аксесуари з візерунком аргайл. Це можуть бути, наприклад, рукавички або шарф.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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